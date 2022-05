Κόσμος

ΝΑΤΟ – Τουρκία: Αντιπροσωπείες από Σουηδία και Φινλανδία στην Άγκυρα

Στόχος να καμφθούν οι αντιρρήσεις της Άγκυρας για την εισδοχή των δυο σκανδιναβικών κρατών στη Συμμαχία.

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο πως θα καμφθούν οι αντιρρήσεις της Τουρκίας.

Χθες έφτασαν στην Άγκυρα, αντιπροσωπείες των δυο σκανδιναβικών κρατών με επικεφαλής τον Υφυπουργό του Γραφείου του Πρωθυπουργού της Σουηδίας Όσκαρ Στένστρομ και τη Φινλανδή υφυπουργό Εξωτερικών Γιούκα Σαλοβάρα.

Η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί σήμερα με τον Προεδρικό Εκπρόσωπο Ibrahim Kal?n και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Sedat Onal.

Για την επίσκεψη που είχε προαναγγελθεί ότι θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, ο Ταγίο Ερντογάν είχε πει αρχικά «Θα έρθουν να μας πείσουν; Συγνώμη ας μη κουραστούν», προκαλώντας αντιδράσεις.

Σύμφωνα με αναλυτές αυτός είναι και ο λόγος που οι δυο χώρες στέλνουν υφυπουργούς και όχι Υπουργούς, υποβαθμίζοντας το επίπεδο των αποστολών τους.

