“The 2Night Show” - Good Job Nicky: δούλεψα πολύ για να μη λέω ότι είμαι ο γιος του Πάριου (βίντεο)

Τι είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τους γονείς του, την Eurovision, την πρόταση να τραγουδήσει σε μπουζούκια, αλλά και το όνειρο να ακολουθήσει και τα βήματα της μητέρας του.

Στην παρέα του «The 2Night Show» βρέθηκε την Τρίτη ο Good Job Nicky.

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής εξήγησε για ποιο λόγο δεν εκπροσώπησε τελικά την Ελλάδα στη Eurovision, αναφέρθηκε στους στόχους του για καριέρα στο εξωτερικό, μίλησε για τους γονείς του και για την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια, ενώ αποκάλυψε πως θα ήθελε πολύ να γίνει και ηθοποιός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας του, Σοφίας Αλιμπέρτη.

«Μου έχει γίνει πρόταση να δουλέψω στα μπουζούκια αλλά δεν θέλω με τίποτα. Όσα λεφτά και να μου έδιναν. Δεν πιστεύω ότι μου ταιριάζει. Θα ήθελα να πάω στο εξωτερικό, ελπίζω να τα καταφέρω» ανέφερε αρχικά ο Good Job Nicky.

«Θέλω πολύ να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου, είμαι της σχέσης, Θέλω να κάνω σαν τρελός οικογένεια, αυτά είναι τα δυο μου όνειρα, να κάνω οικογένεια και καριέρα. Είμαι ανοιχτό βιβλίο, όλοι όσοι με προσεγγίζουν κάνουν συζήτηση με τον Νικόλα και όχι με τον Good Job Nicky, αυτό είναι η μεγαλύτερη μου νίκη» αποκάλυψε ο νεαρός καλλιτέχνης.

«Ήθελα να κάνω την βραδιά στο Mega με τον πατέρα μου για να το έχω σαν ανάμνηση. Θα θυμάμαι για πάντα τη συνεργασία μαζί του, ήταν τόσο όμορφο. Στα γυρίσματα τραγουδούσα και τον άκουγα απ’ έξω να φωνάζει “Αγάπη μου”! Ήταν πραγματικά υπέροχη στιγμή! Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε τραγούδι μαζί, εκτός κι αν ήταν στα ιταλικά – στη μέση. Καλώς ή κακώς είναι ένα ιερό τέρας, έχω δουλέψει πάρα πολύ για να αναρωτηθούν ποιος είμαι, να μη χρειαστεί να πως ότι είμαι ο γιος του Πάριου» τόνισε ο Νικόλας Βαρθακούρης.

«Συγχαρητήρια στην Αμάντα Γεωργιάδη, γιατί είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω και ήταν καταπληκτική. Η Eurovision ήταν ένα πράγμα που όλοι ήθελαν και με τιμάει που ο κόσμος ήθελε να πάω, αλλά δεν τα βρήκαμε με την ΕΡΤ. Δεν θέλω να το πιέσω, αν είμαι καλοδεχούμενος θα πάω. Όλα για κάποιον λόγο γίνονται, ίσως φέτος δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή» απάντησε όσον αφορά στο γεγονός γιατί δεν πήγε στη φετινή Eurovision.

