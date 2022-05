Κοινωνία

Ζεφύρι: Τρόμος από σφαίρα σε τζαμαρία σπιτιού

Για λίγα εκατοστά η σφαίρα δεν πέρασε μέσα στο σπίτι, χτυπώντας στο αλουμίνιο της τζαμαρίας. «Πριν από ένα χρόνο είχε πέσει κι άλλη σφαίρα στο σπίτι μας», είπε ο πατέρας της οικογένειας.

Τρομοκρατήθηκαν τα τρία μέλη οικογένειας στο Ζεφύρι, όταν τα ξημερώματα της Κυριακής ξύπνησαν από έναν εκκωφαντικό θόρυβο στο μπαλκόνι του σπιτιού.

Όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο πατέρας της οικογένειας, ο θόρυβος προήλθε από μια σφαίρα που χτύπησε στο παράθυρο της κουζίνας και για καλή τους τύχη χτύπησε στο αλουμίνια και εξοστρακίστηκε κι όχι στο τζάμι για να περάσει και να μπει μέσα στο σπίτι.

«Αν ήταν πρωί και η σφαίρα έπεφτε λίγα εκατοστά μακριά θα μπορούσε να σκοτώσει το παιδί μου την ώρα που έτρωγε το πρωινό του ή τη γυναίκα μου που θα έκανε δουλειές», είπε χαρακτηριστικά.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μια αδέσποτη σφαίρα πέφτει σε σπίτι στην περιοχή η οποία μάλιστα είναι και πυκνοκατοικημένη. Στο ίδιο σπίτι μάλιστα, πριν από περίπου 1 χρόνο, μια αδέσποτη σφαίρα είχε πέσει στο πίσω μέρος του σπιτιού.

Η οικογένεια ειδοποίησε την Αστυνομία η οποία περισυνέλλεξε τον κάλυκα και υπέβαλλε μήνυση κατ’ αγνώστων.

