Κηφισιά: Θρίλερ με την αρπαγή 6χρονου μέσα από το σπίτι του

Κουκουλοφόρος εισέβαλλε στο σπίτι κι άρπαξε το παιδί την ώρα που βρισκόταν με τη γιαγιά του.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, μετά την αρπαγή ενός εξάχρονου παιδιού μέσα από το σπίτι του, στην οδό Σειρήνων, αριθμός 5, στην Κηφισιά.

Ένας άγνωστος άντρας με κουκούλα, εισέβαλλε μέσα στο σπίτι λίγο πριν τις 9 το βράδυ και άρπαξε το παιδί που ήταν εκείνη την ώρα μαζί με τη γιαγιά του.

Όπως είπε ο Πρόεδρος του «Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», οι Αρχές «εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από την αρπαγή του παιδιού να βρίσκεται ο πατέρας του που είναι Νορβηγός και σε διάσταση με τη μητέρα του παιδιού».

Ο κ. Γιαννόπουλος είπε πως ενδεχομένως ο κουκουλοφόρος να είναι ένα τρίτο πρόσωπο που δεν γνωρίζει το παιδί κι αυτό θα πρέπει να το τρομοκράτησε, ενώ έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι αρμόδιοι οργανισμοί για να εξετάσουν το ενδεχόμενο το παιδί να βγει εκτός Ελλάδας.

Περιγραφή ανηλίκου:

Ύψος: 1.10

Βάρος: 15-18 κιλά

Χρώμα ματιών: καστανό

Σχήμα προσώπου: στρογγυλό

Χρώμα μαλλιών: χάλκινο

Ρούχα κατά τη στιγμή της απαγωγής του: μπλε παντελόνι-φόρμα, άσπρο κρεμ κοντομάνικο μπλουζάκι και καλτσάκι γκρι ανοιχτό με γκρι σκούρο στα δάχτυλα

