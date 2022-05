Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων - Πλεύρης: Όχι πανικός, όχι μαζικός εμβολιασμός

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Υπουργός Υγείας έκανε λόγο για στοχευμένους εμβολιασμούς, ενώ έκανε αποσαφήνιση παραμέτρων που αφορούν τον “Προσωπικό Γιατρό” για κάθε πολίτη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Τετάρτης ο Υπουργός Υγείας.

Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στην ευλογιά των πιθήκων, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως «με τα δεδομένα που έχουμε, μιλάμε για σχετικά χαμηλή μεταδοτικότητα. Δεν τίθεται θέμα μαζικού εμβολιασμού, χθες δεν τέθηκε τέτοιο θέμα ούτε σε σύσκεψη που έγινε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας».

«Η χώρα μας θα παραγγείλει μια παρτίδα εμβολίων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα εμβόλια θα αφορούν άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα, γιατί τότε αν εμβολιαστείς, μπορείς να το αντιμετωπίσεις πιο εύκολα. Είναι πολύ κοντά και στην προληπτική αντιμετώπιση της ευλογιάς των πιθήκων, εάν εκτεθείς», σημείωσε ο Υπ. Υγείας.

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Πλεύρης, «έρευνες δείχνουν ότι 1 στους 50 κόλλησε από πολύ στενή επαφή με κρούσμα. Πρέπει να ανησυχούμε, αλλά στον βαθμό που πρέπει. Αν δεν είχε υπάρξει ο κορονοϊός, δεν θα συζητούσαμε τόσο πολύ για την νόσο αυτή».

«Οι άνω των 50 ετών, που έχουν εμβολιαστεί κατά της ευλογιάς, φαίνεται πως έχουν κάποια ανοσία», ανέφερε ο Υπ. Υγείας, ενώ τόνισε πως δεν τίθεται προς ώρας ζήτημα επαναφοράς του εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού έναντι της ευλογιάς.

Επεσήμανε πάντως πως «με μαθηματική ακρίβεια θα υπάρξει κρούσμα στην Ελλάδα, θα βρεθεί περιστατικό και στην χώρα μας, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχήσει».

Για τον «Προσωπικό Γιατρό»

Αναφερόμενος στον θεσμό του «Προσωπικού Γιατρού», ο Υπουργός Υγείας είπε πως «δεν θέλουμε έναν γιατρό για συνταγογράφηση. Σήμερα σε μεγάλο βαθμό οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί, εξυπηρετούν αυτήν την ανάγκη, για συνταγογράφηση. Εμείς θέλουμε αρχικώς ο προσωπικός γιατρός να έχει πλήρεις φακέλους για κάθε πολίτη και να τον παρακολουθεί».

«Θα είναι υποχρεωμένος ο γιατρός να τον βλέπει τον πολίτη σε τακτικές και έκτακτες επισκέψεις στο ιατρείο του. Για κατ΄ οίκον επίσκεψη του γιατρού, θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένοι λόγοι για κατηγορίες πολιτών που δεν μπορούν εύκολα να μετακινηθούν», συμπλήρωσε ο κ. Πλέυρης.

Αποσαφήνισε πως στο πρόγραμμα «μΜπορεί να συμμετέχουν όλοι οι γενικοί γιατροί κάθε περιοχής, τόσο ιδιώτες όσο και οι γιατροί των Κέντρων Υγείας. Δεν αναγκάζουμε τον πολίτη να πάει στον γενικό γιατρό. Μπορεί να πάει σε ειδικό γιατρό. Ο γενικός γιατρός θα είναι η «επαφή» του ασθενούς με το ΕΣΥ. Για πρώτη φορά δίνουμε την δυνατότητα ένας ειδικός γιατρός, πχ. πνευμονολόγος, καρδιολόγος κτλ. που παρακολουθεί ασθενή για συγκεκριμένο πρόβλημα όπως ΧΑΠ ή καρδιακή νόσο, αυτός να γίνει ο προσωπικός γιατρός του ασθενή».

Αν παρακολουθούμε κάθε πολίτη από νωρίς, θα μπορούμε να προλάβουμε εγκαίρως κάποιο πρόβλημα, σημείωσε ο κ. Πλευρης.

Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, «Ο γιατρός θα μπορεί να έχει ένα ετήσιο εισόδημα έως 60.000, είναι μεγάλο το ποσό, καθώς ο γιατρός θα πληρώνεται ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών που εξετάζει. Μιλάμε για μεγάλο ποσό», γιατί θέλουμε, όπως είπε ο κ. Πλεύρης, να υπάρξει ανταπόκριση και να υπάρχει έγκαιρη φροντίδα για τους πολίτες.

