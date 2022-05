Οικονομία

Σκυλακάκης για ρεύμα: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα έως 600 ευρώ - Πιθανή η αλλαγή στα κριτήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για το πρόβλημα με την ψηφιακή κάρτα καυσίμων και τα 45 ευρώ. Πως απάντησε στο ενδεχόμενο για μείωση του φόρου στα καύσιμα.

«Όταν υπάρχει ακρίβεια, όλα τα άλλα υποχωρούν», είπε ο Θόδωρος Σκυλακάκης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, σχολιάζοντας την δημοσκόπηση του σταθμού και τα ευρήματα για τις μεγάλες ανησυχίες των πολιτών.

Σχετικά με τα μέτρα στήριξης για τους λογαριασμούς ρεύματος και την επιστροφή έως 600 ευρώ για μεγάλη μερίδα των νοικοκυριών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας είπε πως «η προσπάθεια είναι να ανοίξει η πλατφόρμα στις 14-15 Ιουνίου για όσους έχουν μεικτό οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ, για την επιδότηση έως 600 ευρώ στα νοικοκυριά. Θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για περίπου 15 ημέρες, ώστε να κάνουν αιτήσεις όλα τα νοικοκυριά».

«Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αν το ποσό του οικογενειακού εισοδήματος για τους δικαιούχους θα είναι καθαρό και όχι μεικτό, αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες», διευκρίνισε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, λέγοντας πως για το βοήθημα θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία εισοδήματος που αφορούν το 2020, «για να είναι ομοιόμορφη η κρίση του Κράτους για το ύψος της βοήθειας».

Όπως αποσαφήνισε, «σε περίπτωση νοικοκυριών που έχουν κοινό ρολόι, η επιδότηση θα πάει σε ένα ΑΦΜ. Αν γίνουν αιτήσεις πχ από δύο, το ποσό θα μοιραστεί. Αν γίνουν αιτήσεις από πάνω από ένα νοικοκυριά, το ποσό θα δοθεί στην χρονολογικά πρώτη αίτηση που θα κατατεθεί».

Για την ψηφιακή κάρτα καυσίμων

Σχετικά με το πρόβλημα που υπάρχει για δικαιούχους του βοηθήματος για τα καύσιμα, λόγω του ότι δεν διαθέτουν smartphone για να «κατεβάσουν» την ψηφιακή κάρτα καυσίμων, στην οποία το ποσό είναι 5 ευρώ μεγαλύτερο από ότι στις άλλες μορφές επιδότησης, ο Θόδωρος Σκυλακάκαης είπε πως καθώς δεν μπορεί να υπάρξει άλλη παρέμβαση για ακύρωση της κάρτας, η προτεινόμενη λύση σε όσους δικαιούχους δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ψηφιακή κάρτα, είναι «να κατεβάσουν την εφαρμογή στο κινητό ενός άλλου προσώπου, ενός φίλου τους και να βάλουν τα χαρακτηριστικά τα δικά τους, ώστε να εγκριθεί το ποσό. Μετά, θα πρέπει να γίνει μια επίσκεψη μαζί με το κινητό αυτό στο πρατήριο καυσίμων και εκεί μπορεί να εξαντληθεί το ποσό της επιδότησης με ένα γέμισμα, 45 ευρώ είναι το συνολικό ποσό».

«Δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο αυτήν την στιγμή για παράταση του μέτρου της επιδότησης στα καύσιμα τους επόμενους μήνες, ενώ επηρεάζεται η τύχη του και από την πορεία της τιμής του φυσικού αερίου και τα μέτρα για την επιδότηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος», είπε ο Θόδωρος Σκυλακάκης.

Για τα μέτρα στους λογαριασμούς ρεύματος

«Οι επιχειρήσεις θα έχουν μια μείωση στους λογαριασμούς τους από την εφαρμογή των μέτρων αναδρομικά για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο κόσμο, που τους επόμενους μήνες θα δει τους μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος βάσει των μέτρων συν τα αναδρομικά», είπε ο κ. Σκυλακάκης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Για τις τιμές των καυσίμων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είπε πως «από τα καύσιμα δεν υπάρχει αύξηση στα κρατικά έσοδα, αλλά λόγω της μείωσης της κατανάλωσης, έχουμε μείωση 112 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚ στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Επομένως δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο για άλλα μέτρα».

«Δεν μπορεί να γίνει μείωση του φόρου στα καύσιμα. Αυτό απαιτεί δημοσιονομικό χώρο, διότι με το που μειώσεις τον φόρο, θα έχεις μεγάλη κατανάλωση και θα υπάρξει απώλεια εσόδων από τον ΕΦΚ στα καύσιμα. Αν κάνουμε μείωση του ΦΠΑ, θα έχουμε σοβαρή μείωση των δημοσίων εσόδων και δεν θα έχουμε μετά δημοσιονομικό χώρο. Εκτιμούμε ότι η τακτική της επιδότησης είναι προτιμότερη από την μείωση των φόρων», συμπλήρωσε ο κ. Σκυλακάκης.

«Εγώ έχω την πλήρη εικόνα. Δεν είναι μόνο θέμα της ΕΕ η απόφαση για την μείωση φόρων ή για την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα. Είναι και θέμα χρέους. Η Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο χρέος. Η Ελλάδα βρίσκεται ένα σκαλί κάτω από την επενδυτική βαθμίδα και ο πιο σκληρός κριτής μας είναι οι αγορές, γιατί αν χαθεί η επαφή με αυτές, η χώρα θα το πληρώσει για μια δεκαετία», είπε ο κ. Σκυλακάκης.

Επανέλαβε πολλάκις πως «αν βρεθεί δημοσιονομικός χώρος, θα έχουμε επιπλέον παρεμβάσεις για τους λογαριασμούς του ρεύματος και για τα καύσιμα. Κάνουμε συνεχείς ελέγχους στην αλυσίδα των καυσίμων για την αισχροκέρδεια. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Οποιαδήποτε παρέμβαση στα καύσιμα, απαιτεί δημοσιονομικό χώρο».

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Μακελειό με δεκάδες νεκρούς σε δημοτικό σχολείο

Κηφισιά: Θρίλερ με την αρπαγή 6χρονου μέσα από το σπίτι του

Ευλογιά των πιθήκων - Πλεύρης: Όχι πανικός, όχι μαζικός εμβολιασμός