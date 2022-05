Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Πάτρα: “Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος της Μαλένας” (βίντεο)

Καταιγιστικές εξελίξεις και αναμονή για νέες διώξεις στην υπόθεση των τριών νεκρών αδελφών. Τι αναμένεται να καταθέσει η ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκωνα μετά από την νέα έρευνα για τον θάνατο της Μαλένας.

«Η ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκωνα θα μιλήσει για εγκληματική ενέργεια σε ότι αφορά τον θάνατο της Μαλένας», όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τους δημοσιογράφους να αναφέρουν πως «το ζήτημα είναι ότι έχει βρεθεί κάτι σημαντικό και έτσι η κ. Τσάκωνα θα μιλήσει πρώτη, στο τέλος αυτής της εβδομάδας ή στην αρχή της επόμενης εβδομάδας», με την Κέλλυ Χεινοπώρου να αποσαφηνίζει πως «ακόμη δεν γνωρίζουμε εάν έχει βρεθεί κάποια ουσία ή άλλο εύρημα»

Όπως επισημάνθηκε, η κ. Τσάκωνα είχε κάνει τοξικολογικές εξετάσεις όταν πέθανε η Μαλένα, αλλά τώρα έγιναν άλλες εξετάσεις, σε πιο σύγχρονα μηχανήματα και πλέον στην νέα κατάθεση στους αστυνομικούς η ιατροδικαστής αναμένεται να αναφερθεί σε άλλη αιτία θανάτου από εκείνη στην αρχική ιατροδικαστική έκθεση που είχε συντάξει.

Ο Γιώργος Λιάγκας επανέλαβε πως σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, με την ολοκλήρωση των νέων εξετάσεων για τα αίτια θανάτου των τριών κοριτσιών, θα υπάρξουν «τρεις συμπληρωματικές διώξεις για την Ρούλα Πισπιρίγκου για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας τον Απρίλιο του 2021 και οι άλλες δύο διώξεις θα αφορούν τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών. Οι άλλες τρεις από τις συνολικά έξι νέες διώξεις θα αφορούν άλλα πρόσωπα».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

