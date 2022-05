Life

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: η ένταση στην δίκη, ο Λιανός και το κάψιμο του αυτοκινήτου (βίντεο)

Με αντεγκλήσεις μεταξύ των συνηγόρων άρχισε την Τετάρτη η δίκη. Τι λέει ο ηθοποιός Περικλής Λιανός για την συνεργασία που τον “σημάδεψε” και για την συμπεριφορά του κατηγορούμενου καλλιτέχνη.

Με καθυστέρηση μιας ώρας ξεκίνησε την Τετάρτη η ακροαματική διαδικασία στην δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», η ένταση προκλήθηκε "από την έλλειψη ενός παραστατικού, ενός παραβόλου που λείπει από τον φάκελο.

Η πλευρά του κ. Δημητρακόπουλου, συνηγόρου του Πέτρου Φιλιππιδη λέει πως είναι ζήτημα ουσίας για να μπορεί να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο η τρίτη μηνύτρια του ηθοποιού στην δίκη, ο συνήγορος της οποίας όμως απαντά πως στο παράβολο του μπορεί να μην υπάρχει το όνομα της μηνύτριας, υπάρχει όμως το δικό του και έτσι δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα για την νομική εκπροσώπηση της μηνύτριας του Πέτρου Φιλιππίδη".

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και ο ηθοποιός Περικλής Λιανός, ο οποίος είπε, μεταξύ άλλων, πως κακώς ελήφθη απόφαση από το ΣΕΗ για διαγραφή των Φιλιππίδη, Χαϊκάλη και Κιμούλη, πριν αποφανθεί για αυτούς η Δικαιοσύνη, πολλώ δε μάλλον όπως είπε από μια Γενική Συνέλευση του ΣΕΗ, στην οποία συμμετείχαν μολις 150 από τα 6.000 μέλη του.

Αναφερόμενος σε οδυνηρές μνήμες από συνεργασία του με τον Πέτρο Φιλιππιδη σε τηλεοπτική σειρά, η οποία διακόπηκε πρόωρα, ο Περικλής Λιανός είπε πως «κάποιος τηλεφώνησε σε έναν δημοσιογράφο και είπε ότι ο Περικλής Λιανός είναι στην "17Ν" των καλλιτεχνών και ότι εγώ πυρπόλησα το αυτοκίνητο του Φιλιππίδη, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στην Αστυνομία», προσθέτοντας πως από την ιστορία αυτή και την διακοπή τελικώς της σειράς ο ίδιος έχασε χρήματα και ρόλους, ενώ για 5 χρόνια έτρεχε στα δικαστήρια.

«Είπα στον Πέτρο Φιλιππίδη πως προτιμώ να πάω στην Αλβανία και να καθαρίζω σκάλες, παρά να παίξω ξανά μαζί σου», είπε ο Περικλής Λιανός, συμπληρώνοντας πως ο Πέτρος Φιλιππίδης «Ήταν πολύ κυκλοθυμικός, αλλά και πως είχε “αυλή”. Ένιωθε ότι είναι ο καλύτερος, αλλά δεν το πίστευε, ήταν τρομερά ανασφαλής. Όταν είχε νεύρα, μπορεί να πηγαίναμε για γύρισμα στις 09:00 και μέχρι τις 17:00 να μην κάναμε ούτε μισή σκηνή, αλλά δεν μιλούσε κανείς».

