Τέξας: Τα μηνύματα του 18χρονου πριν το μακελειό και η μαρτυρία για bullying (εικόνες)

Ανατριχίλα προκαλούν τα μηνύματα που είχε στείλει σε μια κοπέλα στο Instagram πριν σκορπίσει τον θάνατο στο σχολείο. Τι αποκάλυψε φίλος του στην Daily Mail.



Λίγες ώρες προτού σκορπίσει τον θάνατο στο δημοτικό σχολείο Robb στο Τέξας, ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος είχε στείλει ένα μήνυμα σε μια γνωστή του κοπέλα στο Instagram, δηλώνοντάς της ότι «είναι έτοιμος» να κάνει κάτι, χωρίς ωστόσο να της αποκαλύπτει τα φρικιαστικά του σχέδια.

Ο Σαλβαδόρ Ράμος σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς αφού πρώτα πυροβόλησε και σκότωσε 19 μικρούς μαθητές και δύο δασκάλες στο δημοτικό σχολείο της πόλης Ουβάλντε.



Μετά το μακελειό βλέπουν το φως της δημοσιότητας μηνύματα που είχε στείλει σε μια κοπέλα στο Instagram λίγο πριν πάρει τα όπλα και ανοίξει πυρ στο σχολείο.





Ο Ράμος είχε γνωρίσει την κοπέλα μέσα από τα social media και την είχε κάνει tag σε μια φωτογραφία, στην οποία έκανε επίδειξη τα όπλα του. Τότε η κοπέλα του είχε εκφράσει την ενόχλησή της, ενώ εκείνος της έγραφε ότι «έχει ένα μυστικό».



Στις 12 Μαΐου ο 18χρονος είχε στείλει τα μηνύματα στην κοπέλα στην οποία, σύμφωνα με τη Daily Mail, αφού προέτρεψε τη νεαρή, που διαμένει στο Λος Άντζελες, να κάνει repost τη δημοσίευσή του, εκείνη τον ρώτησε «τι σχέση έχω εγώ με τα όπλα σου;». «Απλώς ήθελα να σε κάνω tag» της απάντησε ο 18χρονος μέσω του λογαριασμού του, @sal8dor_.





Λίγο μετά, σε άλλο μήνυμα τής έγραφε: «Απλά να είσαι ευγνώμων που σε τάγκαρα», με την ίδια να του απαντάει: «Όχι, είναι απλά τρομακτικό». Ο 18χρονος τη ρώτησε, «γιατί» κι εκείνη τού απάντησε «ίσα που σε ξέρω και με ταγκάρεις σε μία φωτογραφία με όπλα».

Στη συνέχεια ο Ράμος της έστειλε νέο μήνυμα στο οποίο της έγραψε: «πρόκειται να…» χωρίς να ολοκληρώνει τη φράση του κι όταν η κοπέλα τον ρώτησε τι είχε σκοπό να κάνει της απάντησε: «Θα σου πω πριν τις 11. Καλημέρα. Θα σου στείλω σε μία ώρα, αλλά πρέπει να απαντήσεις».





Της έγραψε επίσης σε άλλο μήνυμα ότι «έχει ένα μικρό μυστικό, που θέλει να της πει» και δύο ώρες πριν την επίθεση της έστειλε νέο μήνυμα που της έγραφε: «Ima air out», χωρίς η γυναίκα να καταλαβαίνει τι της λέει.





Μόλις έγινε γνωστή η επίθεση εκείνη τρομοκρατήθηκε και ανέβασε ένα story στο Instagram, στο οποίο ανέφερε:



«Είναι ένας ξένος, δεν ξέρω τίποτα για εκείνον, αποφάσισε να με ταγκάρει στην ανάρτηση με τα όπλα. Λυπάμαι τόσο για τα θύματα και τις οικογένειές τους. Πραγματικά, δεν ξέρω τι να πω».





Εντύπωση έχουν προκαλέσει επίσης οι φωτογραφίες που αναρτούσε στα προφίλ του στα social media. Σχεδόν όλες έδειχναν όπλα, τα οποία, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, τα είχε αγοράσει νόμιμα όταν έγινε 18 ετών.





"Δεχόταν bullying για τα ρούχα του και γιατί ήταν φτωχός"

Φίλος του 18χρονου, ο οποίος μίλησε στην Daily Mail, χωρίς να θέλει να δημοσιοποιηθεί το όνομά του, αποκάλυψε ότι ο νεαρός του είχε στείλει στα social φωτογραφίες ενός όπλου και μιας σακούλας με σφαίρες κάποιες μέρες πριν από την επίθεση.

«Μου έστελνε μηνύματα κάθε τόσο και πριν τέσσερις ημέρες μου έστειλε φωτογραφίες με ένα όπλο που χρησιμοποιούσε και μια τσάντα γεμάτη με σφαίρες», είπε. «Έλεγα “αδερφέ γιατί τα έχεις αυτά” και εκείνος έλεγε: “μην ανησυχείς”», συνέχισε ο φίλος του.



Ο νεαρός είπε ακόμα πως ο 18χρονος δεχόταν bullying από άλλους συμμαθητές του για τα ρούχα του και για την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να σταματήσει να πηγαίνει στο σχολείο. «Δεν πήγαινε σχολείο… και απλώς σιγά σιγά τα παράτησε», ανέφερε ο φίλος.





Δήλωσε ακόμη ότι μετά την αποφοίτησή του, επικοινωνούσε με τον Ράμος ολοένα και λιγότερο, όμως που και που, εκείνος του έστελνε μηνύματα για να παίξουν μαζί Xbox.



Ο Ράμος γεννήθηκε στη Βόρεια Ντακότα, αλλά ζούσε στην Ουβάλντε και πήγαινε στο λύκειο της πόλης. Ο νεαρός δράστης δέχθηκε πυρά και σκοτώθηκε στο Robb Elementary School, αφού πρώτα δολοφόνησε 21 ανθρώπους.

