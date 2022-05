Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Προβλέψεις ζωδίων: καβγάδες και νέα ξεκινήματα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Ο ανάδρομος Ερμής ολοκληρώνει την πορεία του στις 3 Ιουνίου. Είπαμε χθες πως ο Άρης είναι ο θεός του πολέμου και ο Δίας είναι η επέκταση του και είπα ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα όπλα, «περίμενα» ότι θα γίνει κάτι σχετικό με τον πόλεμο, αλλά είδατε τι έγινε στο Τέξας», είπε την Τετάρτη, η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, «γενικότερα, είναι μια εξαιρετική όψη για να κάνει κάποιος μια εκκίνηση, αλλά είναι πολύ επικίνδυνη για να εμπλακείτε σε ένα καβγαδάκι».

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, επειδή οι συζητήσεις μπορεί να πάρουν πολύ άσχημη τροπή, παρότι είναι μια περίοδος που ευνοεί τα ξεκινήματα», συνέχισε η αστρολόγος, αναφέροντας μάλιστα συγκεκριμένα ζώδια και ημερομηνίες που αφορούν οι εν λόγω προβλέψεις.

Όπως συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα, «χαρείτε αυτές τις ημέρες, θα αποκαλυφθούν κρυφά πράγματα, θα έρθουν καλά πράγματα στην επιφάνεια, λόγω και της όψης του Ερμή με τον Πλούτωνα».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

