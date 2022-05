Κοινωνία

Γεωργία Μπίκα - Ένωση Εισαγγελέων: Επιχειρείται απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας

Η Ένωση Εισαγγελέων πήρε θέση για την υπόθεση με την Γεωργία Μπίκα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή δημοσιεύματα.



Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας με αφορμή δημοσιεύματα ηλεκτρονικής ιστοσελίδας σχετικά με την υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα στη Θεσσαλονίκη.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι τα δημοσιεύματα αυτά και η χρήση εκφράσεων όπως «επαίσχυντη πρόταση», «ντρέπονται και οι πέτρες- όνειδος η εισαγγελική πρόταση» κ.α. υπερβαίνουν σαφώς τα όρια της δημοσιογραφικής κάλυψης του γεγονότος και στοχοποιούνται συγκεκριμένοι εισαγγελικοί λειτουργοί.

Όπως τονίζεται, «διαβεβαιώνουμε όλοι οι αρμόδιοι εισαγγελείς και στη συγκεκριμένη περίπτωση άσκησαν και ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τον νόμο και τη συνείδησή τους».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος



«Τις τελευταίες μέρες με συνεχή δημοσιεύματα ηλεκτρονικής ιστοσελίδας σχετικά με υπηρεσιακές ενέργειες και χειρισμούς εισαγγελικών λειτουργών επιχειρείται, υπό τον μανδύα της ενημέρωσης του κοινού, απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, με την επίκληση ανύπαρκτων τίτλων και αρμοδιοτήτων, την εκφορά αβάσιμων αιτιάσεων, απαξιωτικών και άκρως συκοφαντικών σχολίων σε βάρος εισαγγελικών λειτουργών για τις κατά νόμο ενέργειες και την κατά συνείδηση κρίση τους, με την οποία προφανώς και δεν συμφωνεί ο συντάκτης των εν λόγω δημοσιευμάτων.

Τα δημοσιεύματα αυτά υπερβαίνουν σαφώς τα όρια της δημοσιογραφικής κάλυψης του γεγονότος και με αυτά στοχοποιούνται συγκεκριμένοι εισαγγελικοί λειτουργοί με τη χρήση εκφράσεων, όπως «επαίσχυντη πρόταση», «ντρέπονται και οι πέτρες – όνειδος η εισαγγελική πρόταση», «ανεκδιήγητη πρόταση», «πασίδηλο δικαστικό πραξικόπημα το οποίο εξυφάνθηκε στη Θεσσαλονίκη», «πρωτοφανής ενέργεια στα δικαστικά χρονικά της σύγχρονης Ελληνικής Δημοκρατίας», «παραβιάζονται όλοι οι ηθικοί και νομικοί κανόνες με προκλητικό τρόπο», «ντροπή σας», «αίσχος».

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται το αναφαίρετο δικαίωμα πληροφόρησης, όχι ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως εμπόρευμα και μέσο προπαγάνδας και διαπιστώνει έκπτωση του περιεχομένου της ενημέρωσης.

Διαβεβαιώνουμε ότι οι αρμόδιοι Εισαγγελείς και στη συγκεκριμένη περίπτωση άσκησαν και ασκούν τα καθήκοντα τους, σύμφωνα με το νόμο και τη συνείδησή τους και δηλώνουμε ότι οποιοδήποτε δημοσίευμα που, καθ’ υπέρβαση των ορίων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, επιδιώκει να αποτελέσει μοχλό πίεσης του ελεύθερου φρονήματος των εισαγγελικών λειτουργών, δεν αποτελεί τίποτα άλλο, παρά μόνο τεκμήριο περί της ορθότητας της κρίσης και των ενεργειών τους».

