Πολιτική

Νταβός - Μητσοτάκης: Ο Ερντογάν κάνει λάθος αν πιστεύει ότι δεν θα υπερασπιστώ την κυριαρχία της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του Πρωθυπουργού στον Τούρκο Πρόεδρο από το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Συναντήθηκε και με τον ΥΠΕΞ της Ουκρανίας.



Μήνυμα στην ηγεσία της Τουρκίας στο φόντο των πρόσφατων δηλώσεων του Ταγίπ Ερντογάν εξέπεμψε από το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και τη συζήτηση του με τον Πρόεδρο του Φόρουμ, Borge Brende, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.



Συγκεκριμένα τόνισε ότι «με την Τουρκία είμαστε γείτονες, πάντα θα χρειάζεται να μιλάμε και πάντα θα κρατάμε ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας, δεν θα είμαστε ποτέ εμείς που θα διακόψουμε την επικοινωνία με τους γείτονες μας. Από την άλλη, όμως, εάν ο πρόεδρος Ερντογάν θεωρεί πως δεν θα υπερασπιστώ την κυριαρχία της Ελλάδος και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ή δεν θα "διεθνοποιήσω" ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται ως αναθεωρητική δύναμη, τότε έχει εσφαλμένη εντύπωση».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για απαράδεκτη πρακτική κληθείς να σχολιάσει τον άνευ προηγουμένου μεγάλο αριθμό υπερπτήσεων τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά.

«Θα θίγω το συγκεκριμένο ζήτημα, όποτε μου δίνεται η ευκαιρία έως ότου η Τουρκία αλλάξει τη συμπεριφορά της», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός, τόνισε πως η ΕΕ απέδειξε την ενότητα της αλλά και την ταχύτητα της σε ό,τι αφορά στην επιβολή άνευ προηγουμένου κυρώσεων κατά της Ρωσίας. «Η κρίση στην Ουκρανία ώθησε την ΕΕ να σκεφτεί πολύ πιο στρατηγικά και εν προκειμένω το ζήτημα της στρατηγικής της αυτονομίας, του οποίου είμαι ένθερμος υποστηρικτής πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. «Σε ό,τι αφορά στην ενέργεια, έχουμε πλέον έναν επιπρόσθετο στόχο, αυτόν της ταχείας απεξάρτησης από τη Ρωσία, επιχείρηση στην οποία η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο καθώς είναι βασικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο».

Αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο πρωθυπουργός διεμήνυσε πως «η Ελλάδα, που εξαρτάτο από τα προγράμματα διάσωσης δεν υπάρχει πλέον» σημειώνοντας ότι η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ αποτελεί μία από τις ισχυρότερες ενδείξεις για το πόσο έχει αλλάξει η χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι αντέστρεψε την πρακτική της υπερφορολόγησης, που ακολούθησε η προηγούμενη κυβέρνηση και υπογράμμισε: «Δίκη μας δουλειά ήταν να επαναφέρουμε την Ελλάδα σε τροχιά υψηλής ανάπτυξης και το κάναμε κυρίως μέσω διεθνών και εγχώριων επενδύσεων, κάτι στο οποίο σημειώσαμε επιτυχία. Και το κάναμε χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την δημοσιονομική μας βιωσιμότητα, γιατί πλέον η Οικονομία μεγαλώνει με γοργότερους του αναμενομένου ρυθμούς, κάτι που φέρνει περισσότερα έσοδα στο κράτος. Έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές τομές στο νομοθετικό πλαίσιο και έχουμε ψηφιοποιήσει το κράτος, έχουμε μειώσει την γραφειοκρατία με τους Έλληνες να είναι πολύ χαρούμενοι που συναλλάσσονται με το κράτος μέσω του κινητού τους τηλεφώνου ή του υπολογιστή τους χωρίς να υποχρεούνται να στέκονται σε ουρές».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε, δε, πως «θα έχουμε τελειώσει με το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, η εν λόγω απόφαση έχει ήδη ληφθεί και ελπίζουμε πως η Ελλάδα θα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα κάποια στιγμή μέσα στο 2023».

«Η ενέργεια θα είναι το επόμενο κρίσιμο «πεδίο μάχης» βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι στην ενεργειακή μετάβαση, θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις νέες τεχνολογίες γύρω από την κλιματική αλλαγή» τόνισε σε άλλο σημείο της συζήτησής του με τον πρόεδρο του φόρουμ του Νταβός, Μπέργκε Μπρέντε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε μακριά από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά θα πρέπει τώρα να αναγνωρίσουμε το γεγονός πως για την ώρα δεχόμαστε πίεση καταβάλλοντας στη Ρωσία υπέρογκα ποσά για την τιμή του φυσικού αερίου. Εξ ου και είμαι από τους εισηγητές της ιδέας της επιβολής ενός πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στην διεθνή χονδρική αγορά και μάλιστα θα το επαναφέρω σε επίπεδο ΕΕ.» συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Βεβαίως θα το κάνουμε αυτό σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, που είναι μεγάλοι προμηθευτές φυσικού αερίου. Αλλά δεν θέλω να βρεθούμε σε μία κατάσταση, όπου θα δαπανούμε πόρους, επιδοτώντας τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από τον εθνικό προϋπολογισμό και η ΕΕ δεν θα μας υποστηρίζει. Είναι πολύ σημαντικό να επενδύεις στο μέλλον και το πρόγραμμα «Repower EU» είναι μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία ως χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενεργειακή μετάβαση, αλλά πρέπει επίσης να δούμε τι θα κάνουμε αύριο, σε ένα μήνα, σε τρεις μήνες, τι θα κάνουμε τον χειμώνα σχετικά με το πώς θα στηρίξουμε τις κοινωνίες μας».

Μητσοτάκης σε Κουλέμπα: Η Ελλάδα θα συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο Νταβός και συζήτησαν εκτενώς την κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο στην ανατολική Ουκρανία, ειδικά στο Ντονμπάς.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη βοήθεια που έχει προσφέρει η Ελλάδα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον διαβεβαίωσε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία.

Ο κ. Κουλέμπα ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα φορτία ουκρανικών σιτηρών και αγροτικών προϊόντων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Μάλιστα ο πρωθυπουργός σημείωσε τη στήριξη της Ελλάδας προς την ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος σε πρόγευμα εργασίας με αντικείμενο τα Δυτικά Βαλκάνια.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Ντρίταν Αμπάζοβιτς, ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Στέβο Πενταρόφσκι και ο πρωθυπουργός του Κοσόβου 'Αλμπιν Κούρτι, υπογραμμίστηκε η σημασία της σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει μεγάλη παγκόσμια αναταραχή λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τονίστηκε παράλληλα η σημασία του σταθερού και ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού των Βαλκανίων, στον οποίο η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ακόμα σημαντικότερο ρόλο χάρη στην ανάπτυξη κομβικών υποδομών για την υποδοχή και προώθηση ενεργειακών φορτίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκυλακάκης για ρεύμα: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα έως 600 ευρώ - Πιθανή η αλλαγή στα κριτήρια

“Το Πρωινό” - Πάτρα: “Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος της Μαλένας” (βίντεο)

Ζάκυνθος – “Ναυάγιο”: O πύργος του ναυαγοσώστη φεύγει με παρέμβαση Κικίλια