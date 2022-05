Πολιτική

Βουλή – κλιματικός νόμος: Σκληρή κόντρα Κυβέρνησης – αντιπολίτευσης

Αύριο και πριν τη ψηφοφορία στη Βουλή, αναμένεται νέα κόντρα, καθώς θα λάβουν το λόγο Μητσοτάκης και Τσίπρας.

Σε υψηλούς τόνους και λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της αντιπολίτευσης συνεχίζεται από το πρωί στην Ολομέλεια, η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος για τον νέο εθνικό κλιματικό νόμο, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο με την ψήφισή του.

Αύριο επίσης αναμένεται να μιλήσουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας.

Η κυβερνητική πλευρά υπεραμύνεται της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας, υποστηρίζοντας ότι βασίζεται σε ένα φιλόδοξο, ρεαλιστικό σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα για τη δίκαιη κλιματική μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Από την πλευρά τους, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αντιτείνουν ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο κατώτερο των περιστάσεων το οποίο δεν διασφαλίζει ούτε τη κοινωνική δικαιοσύνη ούτε την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα.

Κατά την επεξεργασία του στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, υπέρ της αρχής του είχε ταχθεί μόνο η ΝΔ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ επιφυλάχθηκαν για τη συζήτηση του στην Ολομέλεια και ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25 καταψήφισαν.

Στο νομοσχέδιο έχουν κατατεθεί δύο τροπολογίες που προβλέπουν:

Την έκτακτη παροχή οικονομικής ενίσχυσης μέχρι 600 ευρώ για την κάλυψη μέρους της αύξησης των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος την περίοδο από 1/12/2021 μέχρι 31/5/2022.

για την κάλυψη μέρους της αύξησης των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος την περίοδο από 1/12/2021 μέχρι 31/5/2022. Την υποχρεωτική εξαίρεση από την αναδάσωση των εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, αλλά δεν εμφανίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις στους δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα για την κατάθεσή τους αργά χθες το βράδυ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συστηματική απαξίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Απαντώντας, ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας απέδωσε τις αντιδράσεις τους σε σκοπιμότητες για να αποφύγουν, όπως είπε, να ξεκαθαρίσουν αν είναι υπέρ ή όχι στα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

