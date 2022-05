Οικονομία

Προϋπολογισμός: “Άλμα” στα έσοδα από τις εισπράξεις φόρων

Πως κινήθηκαν στο πρώτο τετράμηνο του έτους, τα κρατικά έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.316 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 4.973 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 8.797 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 799 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2.453 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 6.201 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 17.691 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 699 εκατ. ευρώ ή 4,1% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19.372 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.122 εκατ. ευρώ ή 6,1% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 16.040 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.748 εκατ. ευρώ ή 12,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθησαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022 καθώς και στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 6.615 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 755 εκατ. ευρώ.

ανήλθαν σε 6.615 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 755 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 2.042 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 112 εκατ. ευρώ.

ανήλθαν σε 2.042 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 112 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 541 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 18 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 4.354 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 409 εκατ. ευρώ.

Β. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 19 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 2.443 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 706 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 2.443 εκατ. ευρώ, ποσό ύψους 651 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 746 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 236 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 60 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Ε. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 631 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εξ αυτών, ποσό 188 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΣΤ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.681 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 423 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.258 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 839 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 636 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.475 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, τον Απρίλιο 2022 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.728 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 2.049 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο εξαιτίας κυρίως της είσπραξης της πρώτης δόσης, ποσού 1.718 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) που είχε εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Φεβρουάριο 2022. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 331 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6.106 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.191 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εξαιρουμένου του προαναφερόμενου ποσού από το TAA, τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 473 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού, για τον Απρίλιο 2022 έχουν ως ακολούθως:

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 3.950 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 465 εκατ. ευρώ ή 13,3% έναντι του στόχου, εξαιτίας της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, όπως προαναφέρθηκε.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1.717 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 259 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 512 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 45 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 48 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 2 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 839 εκατ. ευρώ, και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 93 εκατ. ευρώ.

Β. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 1.989 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1.763 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 εξαιτίας της είσπραξης της πρώτης δόσης, από το ΤΑΑ, ύψους 1.718 εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 1.989 εκατ. ευρώ, ποσό ύψους 254 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 67 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Ε. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 96 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 51 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εξ αυτών, ποσό 2 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 378 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 142 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (235 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 256 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (230 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου 2022 ανήλθαν στα 21.007 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 958 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (21.965 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάζεται υστέρηση έναντι του στόχου κατά 1.448 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 458 εκατ. ευρώ. Υστέρηση παρουσιάζεται επίσης στις τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη της Ε.Ε. κατά 149 εκατ. ευρώ και τις καταπτώσεις εγγυήσεων κατά 203 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 2.569 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 490 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 2.079 εκατ. ευρώ.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των δαπανών που αφορούν σε μέτρα κατά της πανδημίας για την περίοδο του Ιανουαρίου - Απριλίου, έχει ως εξής:

η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 153 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 66 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 101 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων) και η πρόσθετη επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΥΥ ύψους 60 εκατ. ευρώ και προς τα νοσοκομεία και τις ΔΥΠΕ ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των δαπανών που αφορούν σε μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου, έχει ως εξής:

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των δαπανών που αφορούν σε μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου, έχει ως εξής:

επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 177 εκατ. ευρώ η οποία αναλύεται στα εξής επιμέρους: 90 εκατ. ευρώ για την πρόσθετη δόση του επιδόματος τέκνου, 46 εκατ. ευρώ για την καταβολή της προσαύξησης της εισοδηματικής ενίσχυσης των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 33 εκατ. για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ΑμεΑ, και 7 εκατ. ευρώ για την προσαύξηση της σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων, επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για την κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης ύψους 131 εκατ. ευρώ, επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 50 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών στην ελληνική κτηνοτροφία λόγω των διεθνών εξελίξεων και αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμεταλλευτών και οδηγών ΤΑΞΙ ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου 2022 παρουσιάζονται μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατά 2.915 εκατ. ευρώ.

