Αστυνομικός τραυματίστηκε από εκπυρσοκρότηση του όπλου του

Ο αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Τι είπε στους συναδέλφους του για το περιστατικό.



Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε μέσα στο διαμέρισμά του, χθες το απόγευμα, Τρίτη 24 Μαΐου, στην περιοχή της Κυψέλης, όταν εκπυρσοκρότησε το υπηρεσιακό όπλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛΑΣ, ο αστυνομικός είπε στους συναδέλφους του ότι ενώ βρισκόταν με ένα φίλο του και περιεργαζόταν το όπλο του αυτό ξαφνικά εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο μάγουλο.

Ο αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνα για το περιστατικό.

