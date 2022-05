Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα.

Συνέχισε να αυξάνεται την Τετάρτη η μακάβρια λίστα με τους θανάτους από κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας και περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 4.141 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 2.551 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη ακόμη 292 μολύνσεις από τον κορονοϊό.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αχαΐας

Λάρισας

Ρόδου.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γιάνναρος: H Πισπιρίγκου είναι η βασική ύποπτη, το είχα πει στον Δασκαλάκη (βίντεο)

Ηπατίτιδα στα παιδιά: νέα “πιθανά κρούσματα” στην Ελλάδα

Τέξας: Τα μηνύματα του 18χρονου πριν το μακελειό και η μαρτυρία για bullying (εικόνες)