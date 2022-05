Υγεία - Περιβάλλον

Νοσήματα θυρεοειδούς: Ενημέρωση και οδηγίες προσέγγισης

Γράφει η Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Ο θυρεοειδής, είναι σημαντικός ενδοκρινής αδένας του ανθρώπινου σώματος και παράγει δύο ορμόνες, την Τ3 και την Τ4, οι οποίες παρεμβαίνουν σε σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού μας.

Όταν δουλεύει σωστά, και δεν αλλάζει η δομή του, τον αγνοούμε εντελώς. Όταν όμως διαταράσσεται η λειτουργία του, ή η δομή του, δυσκολεύει τη ζωή μας, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι η έγκαιρη αντιμετώπιση οδηγεί σε εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η φυσιολογική λειτουργία του είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία όλου του οργανισμού μας και η διαταραχή της, εκδηλώνεται με συστηματικά υποκειμενικά ενοχλήματα και αντικειμενικά ευρήματα.

Εκτός από τη διαταραχή της λειτουργίας του, προκύπτουν και προβλήματα στη δομή του (βρογχοκήλη, όζοι κ.ά.) που συνήθως δεν παρουσιάζουν σοβαρό υποκειμενικό ενόχλημα, που θα οδηγήσει τον ασθενή στο γιατρό. Για το λόγο αυτό, ο έλεγχος, όταν γίνεται, πρέπει να αφορά τόσο στη λειτουργία του, όσο και στη δομή του.

Αδρά τα νοσήματα του θυρεοειδούς, που αφορούν στη λειτουργία του είναι, ο υπερθυρεοειδισμός και ο υποθυρεοειδισμός, δηλαδή αύξηση ή ελάττωση της παραγωγής των ορμονών του και μπορεί να συνυπάρχουν, ή όχι, με διαταραχή της δομής του θυρεοειδούς πχ. Οζώδης βρογχοκήλη.

Κατά τον έλεγχο του θυρεοειδούς κρίνεται απαραίτητος και ο έλεγχος των παραθυρεοειδών ( ενδοκρινές όργανο παρακείμενο του θυρεοειδούς ,που εκκρίνει την παραθορμόνη , σημαντική ορμόνη για τον έλεγχο του ασβεστίου στη κυκλοφορία). Η διαταραχή της λειτουργίας του και δομής μπορεί να περνά απαρατήρητη με εκδηλώσεις από διαφορετικά όργανα (ΠΧ. Κωλικοί νεφρών, οστεοπόρωση)

Επισημαίνω ιδιαίτερα προβλήματα που χρειάζονται προσοχή και επαγρύπνηση.

Θυρεοειδής και κύηση

Οι γυναίκες, κατά τη διάρκεια της κύησης, παρακολουθούν την θυρεοειδική λειτουργία σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα προ της κύησης, ενημερώνουν τον γιατρό τους, πριν την κύηση, ή όταν διαπιστωθεί, διότι πιθανά χρειάζεται προσαρμογή της θεραπείας.

Υποξεία θυρεοειδίτης

Θορυβώδης, αλλά καλοήθης πάθηση, που συνήθως εμφανίζεται με υψηλό πυρετό, έντονο πόνο στη περιοχή του λαιμού εξωτερικά, που αντανακλά ως το αυτί και πολλές φορές προηγείται ιογενής λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού. Συχνά αποτελεί διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα. Έχει άριστη πορεία.

Βαρύς υπερθυρεοειδισμός και υποθυρεοειδισμός με εκδηλώσεις από το καρδιαγγειακό σύστημα. Χρειάζεται ενημέρωση των ασθενών με νοσήματα του θυρεοειδούς όταν πρέπει να λάβουν αντιαρρυθμικά φάρμακα, χρησιμοποιούν ιωδιούχα η υπόκεινται σε διαγνωστικούς ελέγχους με χρήση ιωδιούχων σκευασμάτων..

Διογκώσεις (όζοι) στον θυρεοειδή

Αρκετές φορές διαπιστώνονται τυχαία ή μετά από ψηλάφηση, διογκώσεις στο θυρεοειδή (όζοι). Συνήθως είναι καλοήθεις αλλά ενίοτε συνυπάρχει καρκίνος του θυρεοειδούς, που αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και με ασφάλεια , με τις σύγχρονες τεχνικές θυρεοειδεκτομής. Σε κάθε περίπτωση απευθύνεστε στον ενδοκρινολόγο προκειμένου να σας κατευθύνει σωστά και να λάβετε την ενδεδειγμένη κατά περίπτωση θεραπεία. Επισημαίνω, ότι οι παθήσεις του θυρεοειδούς έχουν καλή εξέλιξη και η έγκαιρη αντιμετώπιση τους μας προφυλάσσει από μελλοντικά προβλήματα.

Κατά τη γνώμη μου, στο εύλογο ερώτημα, πόσο συχνά και πότε κάνουμε έλεγχο θυρεοειδούς, η απάντηση είναι:

Όσον αφορά τον ορμονικό έλεγχο:

Κατά τη γέννηση (γίνεται αυτόματα σε όλα τα νεογνά στο μαιευτήριο).

Στην παιδική ηλικία, εφόσον έχει ενδείξεις ο θεράπων παιδίατρος.

Στην εφηβεία

Στην κύηση

Στην ενήλικο ζωή, ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις.

Συγχρόνως επιβάλλεται και κλινική εκτίμηση, καθώς και ψηλάφηση του θυρεοειδούς προκειμένου να ελεγχθεί η δομή του και επί ευρημάτων υπερηχογράφημα θυρεοειδούς.

Η αντιμετώπιση δε των ανθρώπων εξατομικεύεται, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την ηλικία, το φύλο, και τα συνυπάρχοντα νοσήματα.

Ορισμένα συμπτώματα που μπορεί να έχουν σχέση με τον θυρεοειδή αδένα και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και να απευθυνόμαστε στον ειδικό ιατρό.

Αλλαγή βάρους( κυρίως απώλεια)

Ταχυκαρδία- αρρυθμίες

Έντονη κόπωση, ευερεθιστότητα, νωθρότητα, συναισθηματική αστάθεια

Διαταραχή του κύκλου στις γυναίκες

Διαταραχή από το γαστρεντερικό

Διόγκωση στη περιοχή του τραχήλου (λαιμός)









