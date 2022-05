Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Οι φλόγες καίνε λίγο πριν από την είσοδο των διοδίων προς την κατεύθυνση της Αθήνας.

Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στον Ασπρόπυργο, κοντά στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα οι φλόγες καίνε λίγο πριν από την είσοδο των διοδίων προς την κατεύθυνση της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν και επιχειρούν πέντε οχήματα και 10 πυροσβέστες.

Η φωτιά δεν εμπνέει ανησυχία και δεν απειλεί κατοικίες κι εργοστάσια.

