Μεταναστευτικό - Μηταράκης: Επαφές στην Ουάσιγκτον με κυβερνητικούς παράγοντες

Στο επίκεντρο η διαχείριση του μεταναστευτικού από την Ελλάδα, η καταπολέμηση της παράνομης και η προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης.



Στην Ουάσιγκτον μετέβη ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, όπου και πραγματοποιεί σειρά συναντήσεων από τις 23 έως και τις 25 Μαΐου.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, συναντήθηκε με την Υφυπουργό του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, αρμόδια για τις Διεθνείς Υποθέσεις, κα Serena Hoy, ενώ την ίδια μέρα είχε διαδοχικές συναντήσεις στο State Department.

Αρχικά, με την Βοηθό Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδια για τις υποθέσεις που αφορούν την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας, κα Erika Olson, και εν συνεχεία με την Υφυπουργό Πληθυσμού, Προσφύγων και Μετανάστευσης, κα Julietta Valls Noyes.

Εν συνεχεία, ο κ. Μηταράκης συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που έλαβε χώρα στο Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Migration Policy Institute), όπου, μεταξύ άλλων, συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, κ. Andrew Selee.

Επιπλέον, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επισκέφθηκε την έδρα της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή Κοινωνικής Προστασίας και Εργασίας της Παγκόσμιας Τράπεζας, κ. Michal Rutkowski.

Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε εποικοδομητικό κλίμα και επικεντρώθηκαν στη διαχείριση του Μεταναστευτικού από την Ελλάδα, στην καταπολέμηση της παράνομης και την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης, σε θέματα διεθνούς συνεργασίας, ενώ ο κ. Μηταράκης παρουσίασε τη στήριξη που έχει προσφέρει η Ελλάδα σε Ουκρανούς εκτοπισμένους και πρόσφυγες από το Αφγανιστάν.

Τέλος, ο κ. Μηταράκης, πριν την αναχώρησή του για την Αθήνα, θα έχει γεύμα εργασίας με τον διακεκριμένο διπλωμάτη, καθηγητή και κορυφαίο μέλος κυβερνήσεων των ΗΠΑ στο παρελθόν, ελληνικής καταγωγής, John Negroponte.

