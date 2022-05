Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τέλος οι μάσκες στα σχολεία - Τι ισχύει για τις Πανελλήνιες

Σε ποιες περιπτώσεις μαθητέ, φοιτητές αλλά και οι καθηγητές θα πρέπει να φορούν μάσκα.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας μετά τη σημερινή της συνεδρίαση, εισηγήθηκε την κατάργηση της μάσκας στα σχολεία από την 1η Ιουνίου για μαθητές, φοιτητές, δασκάλους και καθηγητές, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους.

Όμως, η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, στις πανελλήνιες, στις απολυτήριες αλλα και στις εξεταστικές. Επιπλέον, οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ένα rapid test την εβδομάδα.

Μάσκες στις εξετάσεις

Τη Δευτέρα 23 Μαΐου, άρχισαν οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ που θα διεξάγονται έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, ενώ οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ, διεξάγονται από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Οι Πανελλήνιες αρχίζουν την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022. Μία ημέρα νωρίτερα, την Πέμπτη 2 Ιουνίου, θα αρχίσουν οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Αναλυτικά: Το διάστημα 3 – 10 Ιουνίου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων και από 2 μέχρι 17 Ιουνίου των Επαγγελματικών Λυκείων.

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2021-2022 και Πανελληνίων 2022:

Λήξη μαθημάτων νηπιαγωγείων – δημοτικών σχολείων: 15 Ιουνίου 2022

Λήξη μαθημάτων γυμνασίων: 30 Μαΐου 2022

Λήξη μαθημάτων όλων των τάξεων των γενικών και των επαγγελματικών ημερήσιων και εσπερινών λυκείων: 20 Μαΐου 2022

Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων: 3 Ιουνίου 2022

Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων: 2 Ιουνίου 2022.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

"Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει την άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε σχολεία, IEK, Πανεπιστήμια και κάθε εκπαιδευτική δομή, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, από την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022. Εξαιρείται η παρουσία σε πάσης φύσεως εξετάσεις (ενδοσχολικές/προαγωγικές, Πανελλήνιες, πανεπιστημιακές, ξένων γλωσσών κτλ.): τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι επιβλέποντες υποχρεούνται στη χρήση μάσκας εντός της αίθουσας διενέργειας των εξετάσεων. Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τους γονείς μαθητών 5 ετών και άνω να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, να αξιοποιήσουν το ισχυρό αυτό όπλο της επιστήμης απέναντι στην COVID-19. Καλή ολοκλήρωση της σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους εξετάσεων και ευχαριστίες στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εξαιρετική συνεργασία."

