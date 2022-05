Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης: Τα νέα στοιχεία στην υπόθεση – Η ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απόπειρα παρεμπόδισης της έρευνας για τον θάνατο Βαλυράκη καταγγέλλει η οικογένεια. Ποιους «δείχνει». Τι λένε οι δικηγόροι της οικογένειας.

Οι δικηγόροι της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνουν 7 σημαντικά σημεία της δικογραφίας.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι Μανώλης Φωτάκης και Κώστας Παπαδάκης επισημαίνουν ότι:

1) Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και καταθέσεις και οι φωτογραφίες του θύματος αποκλείουν την εκδοχή του ατυχήματος και περιορίζουν σημαντικά την περίπτωση να έχουν προέλθει τα τραύματα του θανόντος από την προπέλα του σκάφους του, ενώ αποκλείουν και τα μεταθανάτια τραύματα.

2) Η εμπλοκή άλλους σκάφους ως τόπου προέλευσης της εγκληματικής ενέργειας πιστοποιείται από φωτογραφίες, ανάλυση ψηφιακών δεδομένων και μαρτυρικές καταθέσεις.

3) Η περιγραφή του σκάφους των δραστών και της συμπεριφοράς τους απέναντι στον θανόντα επαναλαμβάνεται στον ανακριτή από τους αυτόπτες μάρτυρες. Σε αυτούς προστίθενται και άλλοι που καταθέτουν ότι το σκάφος των δραστών απουσίαζε την ώρα του συμβάντος από το λιμάνι, ενώ προκύπτει ότι αυτοκίνητό τους βρισκόταν εκεί και όχι στο σπίτι τους.

4) Ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας έχει καταθέσει δύο μηνύσεις, μία κατά των δραστών για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση και μια κατά παντός υπευθύνου για τραμπουκισμούς και απειλές που δέχθηκε για να αλλάξει την κατάθεσή του. Ενώ πιέσεις καταγγέλλει και ο άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

5) Από σωρεία εγγράφων της ανακριτικής δικογραφίας διαψεύδεται ο ευτελής ισχυρισμός ότι δήθεν η οικογένεια Βαλυράκη επιδιώκει αποζημίωση από τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως δολοφονίας. Καμμία αποζημίωση δεν προσδοκά και καμμία συναφής ασφαλιστική σύμβαση ζωής δεν έχει συναφθεί.

Συνεπώς κανένα κίνητρο δεν έχει η οικογένεια, οποιασδήποτε μορφής, ούτε προσωπικό κατά των κατηγορουμένων, τους οποίους δεν γνωρίζει. Μόνη της ανάγκη είναι η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του ανθρώπου της, η απόδοση δικαιοσύνης και η αποτροπή της συγκάλυψης. Και αυτό δεν το οφείλει στον Σήφη Βαλυράκη μόνο η οικογένειά του, αλλά και η Πολιτεία και η κοινωνία.

Η δε οικογένεια δεν το διεκδικεί με πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοδοτική λειτουργία της δικαιοσύνης, όπως επίσης ευτελέστατα διαδίδεται, αλλά με κάθε νόμιμο θεσμικό μέσο και μόνο για την επιτάχυνσή της και τη διαφάνεια στη λειτουργία της.

6) Ενώ η εξέλιξη της ανάκρισης αναδεικνύει σωρεία στοιχείων που έρχονται στο φως, ελέγχεται ποινικά η συμπεριφορά των προανακριτικών λιμενικών υπαλλήλων, καθώς και του εισαγγελέα που είχε την εποπτεία της προανάκρισης και εξέδοσε στη συνέχεια την ήδη ανατραπείσα απαλλακτική διάταξη. Ενώ παραμένει αναπάντητο από οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα γιατί ο εισαγγελέας αυτός παρά την προαγωγή και μετάθεσή του εξακολουθεί να παραμένει έναν χρόνο ακόμα προϊστάμενος στην εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, έχοντας «επιλεγεί» σε συμμετοχή του σε δίκη μακράς διαρκείας που άρχισε πέρσυ ταυτόχρονα με την προαγωγή του, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Είναι λυπηρό ότι η οικογένεια Βαλυράκη συνάντησε εχθρούς στα πρόσωπα όσων είχαν τη θεσμική ιδιότητα στο πρώτο στάδιο της υπόθεσης. Και μένει άξια απορίας η αιτία.

Αλλά η εμπιστοσύνη της στη λειτουργία της δικαιοσύνης παραμένει ακλόνητη, έστω και να μερικοί λειτουργοί της δεν την επιβεβαιώνουν. Και ήδη δικαιώνεται.

7) Ασφυκτιώσα υπό το βάρος των δεδομένων αυτών η πλευρά των κατηγορουμένων εγκαταλείπει την θεωρία περί ατυχήματος την οποία σφοδρά υποστήριζε μέχρι χθες, λοιδορώντας την οικογένεια για όσα προαναφέρθηκαν και χωρίς να ζητήσει καν συγνώμη για την διαρκή εκ μέρους της παραπλάνηση της κοινής γνώμης, την εξύβριση του νεκρού, τη συκοφάντηση της οικογένειας και τις απειλές εναντίον της. Τώρα πιά παραδέχεται την ύπαρξη του άλλου σκάφους, δηλαδή ουσιαστικά την δολοφονία και… «προσφέρεται μάλιστα» να δώσει στοιχεία στην ανάκριση. Επίσης προβαίνει σε μια πρωτοφανή παρέλκυση της διαδικασίας αξιώνοντας την εξέταση 19 (!!!) μαρτύρων υπεράσπισης (ενώ έχουν εξετασθεί ήδη στην υπόθεση αυτήν τουλάχιστον 130 μάρτυρες εκ των οποίων δεκάδες από το περιβάλλον των κατηγορουμένων) πριν την απολογία τους και την υποβολή τους στην κρίση για τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού.

Η αξιοπιστία τους θα κριθεί τις επόμενες ημέρες αρμοδίως. Το σίγουρο είναι ότι όταν έρχεται η ώρα της αλήθειας τα ψέμματα τελειώνουν. Και καμία ανοχή στον αποπροσανατολισμό, σε κινήσεις αντιπερισπασμού και τελικά στην συγκάλυψη και ατιμωρησία των ενόχων δεν είναι ανεκτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύοσμος - Bullying σε 11χρονο: “Αν ξαναμιλήσει ο μπαμπάς σου θα σε χτυπήσουμε” (βίντεο)

Τέξας: Τα μηνύματα του 18χρονου πριν το μακελειό και η μαρτυρία για bullying (εικόνες)

Κορονοϊός: 4141 νέα κρούσματα την Τετάρτη