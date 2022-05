Κοινωνία

ΕΛΑΣ: προανάκριση για το περιστατικό με το περιπολικό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ σχετικά με το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει δύο άτομα με πολιτική περιβολή να οοδηγούν περιπολικό.

Απάντηση μέσα από ανακοίνωση για το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει δύο άτομα με πολιτική περιβολή να επιβαίνουν σε όχημα με υπηρεσιακό χρωματισμό της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κηφισιά έδωσε η ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για υπηρεσιακό όχημα, το οποίο είχε μεταφερθεί για επισκευή σε ιδιωτικό συνεργείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που αναπαράγεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο οποίο εμφαίνονται δύο άτομα με πολιτική περιβολή να επιβαίνουν σε όχημα με υπηρεσιακό χρωματισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, γνωρίζεται ότι πρόκειται για υπηρεσιακό όχημα το οποίο είχε μεταφερθεί για επισκευή σε ιδιωτικό συνεργείο.

Για το περιστατικό διενεργήθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, προανάκριση και το σχετικό συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ παράλληλα διετάχθη και η διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης."

Ειδήσεις σήμερα:

Εύοσμος - Bullying σε 11χρονο: “Αν ξαναμιλήσει ο μπαμπάς σου θα σε χτυπήσουμε” (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: ο Γιάννης, οι ερωτικές επαφές και το σπίτι της σπιτονοικοκυράς

Μακελειό στο Τέξας: Σοκαριστικές μαρτυρίες και θρήνος για τα θύματα της επίθεσης (εικόνες)