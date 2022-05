Κοινωνία

Κορυδαλλός: Πτώση άντρα στις γραμμές του Μετρό

Συναγερμός στο Μετρό Κορυδαλλού για πτώση ατόμου στις ράγες. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες.

Στον απεγκλωβισμό ενός άντρα 35-40 ετών, που έπεσε στις γραμμές του μετρό στον Κορυδαλλό, προχώρησε η Πυροσβεστική.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είναι εν ζωή, σε λιπόθυμη κατάσταση, θα παραδοθεί στο ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Ο άνδρας έπεσε σε συρμό που πήγαινε προς αεροδρόμιο και η κίνηση στη γραμμή 3 του μετρό διεξάγεται στο τμήμα Αγ. Βαρβάρα - Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο.

Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.΄

#Απεγκλωβίστηκε άνδρας από ράγες επιβατικής αμαξοστοιχίας στο σταθμό του μετρό Κορυδαλλού. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 25, 2022

