Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Η ακρίβεια, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Πανεπιστημιακή Αστυνομία (βίντεο)

Οι πολίτες παίρνουν θέση για φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως η ακρίβεια και πόσο έχει επηρεάσει την κατανάλωση, αλλα και για την αστυνομία στα Πανεπιστήμια.

Οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, η αγορά αγαθών και η χρήση του αυτοκινήτου, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Πανεπιστημιακή Αστυνομία φαίνεται πως είναι από τα θέματα που ανησυχούν τους πολίτες που έλαβαν μέρος στην έρευνα που διενέργησε η Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1, το δεύτερο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε την Τετάρτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σύμφωνα με την έρευνα, 6 στους 10 πολίτες από εκείνους που συμμετείχαν στην έρευνα, δε βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον και ανησυχούν για τα χειρότερα.

Όσον αφορά τον περιορισμό κατανάλωσης αγαθών, η έρευνα δείχνει πως σε διάφορα αγαθά όπως η ένδυση το 67,3% έχει περιορίσει την κατανάλωση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα είδη διατροφής ανέρχεται στο 57,6%. Το 54% έχει περιορίσει τη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου ενώ το 53,4% την κατανάλωση ρεύματος.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το 47,6% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα συνεχίσει ως έχει, με το 23,6% να θεωρεί ότι θα κλιμακωθεί επικύνδυνα και το 23,3 να ελκπίζει σε αποκλιμάκωση.

Όσον αφορά το ζήτημα της αστυνομίας στα Πανεπιστήμια, το 62,1% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ, και το 34% κατά, με τα μεγαλύτερα ποσοστά υποστηρικτών να βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα, 35 ετών και άνω, ενώ οι μικρότερες ηλικίες, 18-34 ετών, φαίνεται να είναι... σχεδόν διχασμένες για το μέτρο αυτό.

Διαφοροποιήσεις σχετικά με την άποψη για την αστυνομία στα πανεπιστήμια υπάρχουν και ανάλογα με βάση την ψήφο στις προηγούμενες εκλογές.

