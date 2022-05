Κοινωνία

Μαρκόπουλο: έκρηξη σε μονοκατοικία στη Βραυρώνα

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την έκρηξη κατασβέστηκε. Ποια είναι η κατάσταση των τραυματισμένων ατόμων.

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης, καθώς σημειώθηκε έκρηξη που προκάλεσε πυρκαγιά σε μονοκατοικία σε απομακρυσμένη περιοχή στη Βραυρώνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα ενώ τρία άτομα βγήκαν από το κτίριο και σύμφωνα με την ΕΡΤ φέρουν πολύ σοβαρά τραύματα και εγκαύματα, που κατασβέστηκε καθώς στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, πρόκειται για ένα υπόγειο στην οδό Βραυρώνος, το οποίο είναι πιθανόν παράνομο παρασκευαστήριο με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Αρχικά οι τραυματίες ανέφεραν ότι έκαναν εργασίες στο air condition και προκλήθηκε η έκρηξη, όμως όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, διαπίστωσαν ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω έρευνας, καθώς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να παρασκεύαζαν στο εσωτερικό του κτηρίου παράνομες ουσίες.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε μονοκατοικία επί της Λεωφ. Βραυρώνος στο δήμο Μαρκοπούλου-Μεσογαίας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 25, 2022

