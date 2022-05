Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός νότια της Πελοποννήσου

Σε θαλάσσιο χώρο καταγράφηκε η δόνηση, στην διάρκεια της νύχτας.

Σεισμική δόνηση εντάσεως 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφηκε την νύχτα.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:54 και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση 130 χιλιομέτρων νότια - νοτιοδυτικά του οικισμού Γερολιμένα Λακωνίας και 335 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Αθήνας.

