NRA - Τέξας: Ομιλία Τραμπ υπέρ της οπλοκατοχής, ώρες μετά το μακελειό στο σχολείο

Η ισχυρότερη οργάνωση υπέρ της οπλοκατοχής χαρακτήρισε ως “μεμονωμένο περιστατικό” την τραγωδία στο δημοτικό σχολείο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι πράγματι θα μιλήσει αύριο Παρασκευή στο ετήσιο συνέδριο της ισχυρότερης οργάνωσης εκπροσώπησης των ειδικών συμφερόντων της βιομηχανίας των όπλων –της NRA– στο Τέξας, παρά την μαζική δολοφονία παιδιών σε δημοτικό σχολείο αυτής της πολιτείας του αμερικανικού νότου.

«Η Αμερική χρειάζεται αληθινές λύσεις και αληθινή ηγεσία αυτή την περίοδο, όχι πολιτικούς και κομματικές σκοπιμότητες», ανέφερε ο δισεκατομμυριούχος μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης του, του Truth Social.

«Και γι’ αυτό θα τιμήσω τη δέσμευση που έκανα πριν από πολύ καιρό να μιλήσω στο συνέδριο της NRA στο Τέξας», πρόσθεσε, υποσχόμενος πως θα εκφωνήσει λόγο «σημαντικό για τον αμερικανικό λαό».

Ο πρώην πρόεδρος δείχνει με αυτό τον τρόπο, το δίχως άλλο εσκεμμένα, την αντίθεσή του στον διάδοχό του, τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, ο οποίος, «αηδιασμένος και κουρασμένος» από τις επαναλαμβανόμενες "σφαγές" στη χώρα, διερωτήθηκε το βράδυ της Τρίτης, μερικές ώρες μετά το μακελειό στην Ουβάλντε, «πότε, για τ’ όνομα του Θεού, θα ορθώσουμε το ανάστημά μας στο λόμπι των όπλων;».

Τα λεγόμενα mass shootings, οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων με τέσσερα ή περισσότερα θύματα στην ορολογία των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, αποτελούν μάστιγα στις ΗΠΑ που οι κυβερνήσεις, η μια μετά την άλλη, έχουν αποδειχθεί ανίσχυρες να αντιμετωπίσουν, αφού αδυνατούν να προωθήσουν οποιοδήποτε φιλόδοξο νόμο για το ζήτημα, κυρίως λόγω της ισχύος του λόμπι των όπλων στο Κογκρέσο.

Χαρακτηρίζοντας τη σφαγή στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ πράξη «μεμονωμένου και διαταραγμένου εγκληματία», η NRA αποποιήθηκε χθες Τετάρτη κάθε ευθύνη και επιβεβαίωσε πως το συνέδριό της στο Χιούστον θα γίνει.

