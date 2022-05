Κοινωνία

ΣΕΦ: Φωτιά σε παλέτες με βοήθεια για την Ουκρανία (βίντεο)

Παρανάλωμα του πυρός έγινε μεγάλο μέρος της συγκεντρωμένης βοήθειας, που σε λίγες ημέρες θα μεταφερόταν για να διανεμηθεί σε πολίτες που υποφέρουν, στην Ουκρανία

Φωτιά σε παλέτες με είδη που είχαν προσφέρει πολίτες και επιχειρήσεις για να σταλούν ως ανθρωπιστική βοήθεια στον ουκρανικό λαό, ξέσπασε τα ξημερώματα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Η φωτιά ξέσπασε από ακόμη άγνωστη αιτία και μέσα σε λίγο χρόνο επεκτάθηκε από παλέτα σε παλέτα, λόγω των εύφλεκτων υλικών και της μικρής απόστασης που ήταν τοποθετημένες οι παλέτες,

Για την κατάσβεση της φωτιάς, στον ημιυπαίθριο στεγασμένο χώρο, στην θύρα Ω Θαλάσσης, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο μετά από λίγη ώρα.

Σημαντικό μέρος των ειδών που είχαν προσφερθεί τις τελευταίες ημέρες, έχει καταστραφεί.

