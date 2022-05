Κόσμος

Σενεγάλη: Νεογέννητα πέθαναν από φωτιά σε νοσοκομείο

Εθνική τραγωδία στην Σενεγάλη, καθώς διψήφιος αριθμός νεογέννητων παιδιών έφυγε από την ζωή μέσα σε λίγα λεπτά.

Έντεκα νεογέννητα χάθηκαν χθες Τετάρτη όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε νοσοκομείο στην Τιβαουάν, στη δυτική Σενεγάλη, περίπου 120 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ντακάρ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της αφρικανικής χώρας Μακί Σαλ.

«Μόλις ενημερώθηκα με οδύνη και κατάπληξη για τον θάνατο 11 νεογέννητων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο τμήμα νεογνολογίας του (δημόσιου) νοσοκομείου» της Τιβαουάν, ανέφερε ο κ. Σαλ μέσω Twitter, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

«Στις μητέρες τους και στις οικογένειές τους, εκφράζω τη βαθιά μου συμπάθεια», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους.

«Τρία μωρά σώθηκαν», διευκρίνισε ο δήμαρχος της Τιβαουάν, ο Ντεμπά Ντιόπ.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε «εξαιτίας βραχυκυκλώματος κι εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα», πρόσθεσε ο κ. Ντιόπ, που είναι επίσης μέλος της Βουλής και γνωστός επίσης ως Ντιόπ Σι. Το δημόσιο νοσοκομείο στην πόλη είχε εγκαινιαστεί πρόσφατα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Στις αρχές Απριλίου, άλλη τραγωδία, σε διαφορετικό δημόσιο νοσοκομείο είχε προκαλέσει σάλο στη Σενεγάλη. Στη Λουγκά (βόρεια), έγκυος πέθανε αφού περίμενε μάταια, για ώρες, με οξείς πόνους, να υποβληθεί σε καισαρική. Ο θάνατός της προκάλεσε κύμα αγανάκτησης σε σενεγαλέζους χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης καθώς ανέδειξε με τραγικό τρόπο τις ελλείψεις του δημόσιου συστήματος υγείας.

Για την υπόθεση αυτή επιβλήθηκε σε τρεις μαίες την 11η Μαΐου ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή διότι «δεν προσέφεραν βοήθεια σε πρόσωπο που διέτρεχε κίνδυνο» από δικαστήριο στη Λουγκά. Άλλες τρεις αθωώθηκαν.

Τέσσερα νεογέννητα χάθηκαν την 25η Απριλίου 2021 σε πυρκαγιά στην πόλη Λινζέρ (βόρεια). Οι αρχές μίλησαν για δυσλειτουργία μονάδας κλιματισμού στη μαιευτική κλινική όπου βρίσκονταν έξι βρέφη.

