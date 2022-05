Παράξενα

“Πώς να δολοφονήσετε τον σύζυγό σας”: ένοχη για συζυγοκτονία η συγγραφέας του βιβλίου

Η συγγραφέας βιβλίων, μεταξύ των οποίων αυτό με τίτλο “Ο λάθος σύζυγος”, καταδικάστηκε μετά από πολύωρη διάσκεψη των ενόρκων.

Αμερικανίδα συγγραφέας, που είχε γράψει δοκίμιο με τίτλο «Πώς να δολοφονήσετε τον σύζυγό σας», κρίθηκε χθες Τετάρτη ένοχη από σώμα ενόρκων δικαστηρίου στο Όρεγκον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, για τον φόνο του άντρα της το 2018.

Έπειτα από οκτώ ώρες διαβουλεύσεων, οι ένορκοι έκριναν τη Νάνσι Κράμπτον Μπρόφι ένοχη για τον φόνο του Ντάνιελ Μπρόφι.

Η συγγραφέας, ειδικευμένη στα αισθηματικά μυθιστορήματα με τίτλους όπως «Ο λάθος σύζυγος», απέρριπτε εξαρχής τις κατηγορίες, διαβεβαιώνοντας ότι τα πλάνα από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που την εικόνιζαν κοντά στον τόπο του εγκλήματος την έδειχναν απλούστατα να ψάχνει έμπνευση για τα βιβλία της.

Όσο για ένα πιστόλι που λείπει, το όπλο του φόνου κατά την αστυνομία, είπε πως το αγόρασε για να έχει ρεαλισμό επόμενο βιβλίο που ετοίμαζε. Απέρριψε επίσης την κατηγορία πως δολοφόνησε τον σύζυγό της για να εισπράξει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από την ασφάλεια ζωής του.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της γυναίκας, 71 ετών, ανακοίνωσαν πως σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα The Oregonian.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Νάνσι Κράμπτον Μπρόφι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα τον Ιούνιο του 2018, όταν φέρεται να σκότωσε τον σύζυγό της με δυο σφαίρες στην καρδιά στη σχολή μαγειρικής όπου δίδασκε.

Μαθητές βρήκαν τον Ντάνιελ Μπρόφι, 63 ετών, να κείτεται στο δάπεδο αίθουσας διδασκαλίας. Η σύζυγός του συνελήφθη τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς κι έκτοτε παραμένει προφυλακισμένη.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο εισαγγελέας Σον Όβερστριτ παρουσίασε τεκμήρια που δείχνουν, κατ’ αυτόν, ότι η κατηγορούμενη πράγματι διέπραξε τον φόνο.

«Δεν επρόκειτο απλά για θέμα χρημάτων. Το ζήτημα ήταν ο τρόπος ζωής που επιθυμούσε κι ο Νταν δεν μπορούσε να της προσφέρει», επιχειρηματολόγησε.

Στο εδώλιο, η Νάνσι Κράμπτον Μπρόφι αρνήθηκε τις κατηγορίες, διαβεβαιώνοντας πως τα οικονομικά της προβλήματα ήταν αρχαία ιστορία. «Οικονομικά, θα ήμουν πολύ καλύτερα αν ο Νταν ήταν ζωντανός, παρά αν ήταν νεκρός», κατέθεσε.

«Πού είναι το κίνητρο, σας ρωτάω; Οποιοσδήποτε εκδότης θα έβαζε τα γέλια και θα έλεγε ‘πιστεύω ότι πρέπει να τη δουλέψεις περισσότερο αυτή την ιστορία, έχει μια τεράστια τρύπα στη μέση’», πρόσθεσε.

Η διάρκεια της ποινής που θα επιβληθεί στη συγγραφέα δεν είναι ακόμη γνωστή.

Το δοκίμιο «Πώς να δολοφονήσετε τον σύζυγό σας» δεν απασχόλησε ποτέ τη δικαιοσύνη ως τη δίκη.

Το δοκίμιο ανέφερε πως τα πυροβόλα όπλα «κάνουν πολλή φασαρία, προκαλούν χαμό, κι απαιτούν ορισμένο βαθμό ικανότητας». Αλλά –κατέληγε το κείμενο–, «αυτό που ξέρω για τον φόνο είναι ότι ο καθένας και η καθεμία τον έχει μέσα του, αν πιεστεί αρκετά».

