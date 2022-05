Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: γιατί διατηρείται η μάσκα στα σχολεία για τις εξετάσεις (βίντεο)

Τι είπε για την πέμπτη δόση εμβολίου για τον κορονοϊό, για τα κρούσματα ηπατίτιδας σε παιδιά στην Ελλάδα, αλλά και για την ευλογιά των πιθήκων.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ήταν την Πέμπτη ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

Σχετικά με την ηπατίτιδα στα παιδιά και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, ο Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, είπε ότι «φαίνεται πως δεν υπάρχει ανησυχία, παρατηρείται ύφεση και στην Βρετανία. Είναι καλά τα παιδιά, αυτά τα δύο νέα κρούσματα».

Για την ευλογιά των πιθήκων, ο Γκίκας Μαγιορκίνης είπε πως «δεν είναι κάτι που προς το παρόν θα απασχολήσει τον μέσο άνθρωπο. Είναι κάτι που μεταδίδεται σχετικά δύσκολα. Μπορεί να κυκλοφορούσε 1-2 χρόνια στην Ευρώπη, αλλά λόγω και της πανδημίας, ίσως κάποιοι ασθενείς δεν είχαν εξεταστεί σωστά στα εξωτερικά ιατρεία και τώρα αναζητούμε τα ίχνη, πως πέρασε η νόσος στην Ευρώπη».

«Αυτοϊάται, έχει χαμηλή θνητότητα και δεν μεταδίδεται όπως ο κορονοϊός, δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα», συμπλήρωσε ο κ. Μαγιορκίνης.

Σχετικά με την απόφαση για την άρση της χρήσης μάσκας στα σχολεία, αλλά την διατήρηση της στην διάρκεια των εξετάσεων, ο επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ είπε πως το μέτρο διατήρησης της μάσκας για τις εξετάσεις των παιδιών, «ελήφθη για να μην υπάρχει αναστάτωση για τα παιδιά, που περνούν μια από τις πιο δύσκολες φάσεις με τις εξετάσεις τους, αυτό είναι το νόημα της διατήρησης της μάσκας στην τάξη»

«Για τον κορονοϊό, αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει «επικαιροποιημένη» δόση εμβολίου, που να αντιμετωπίζει και τις παραλλαγές, οπότε αυτό που τώρα συζητάμε με ορίζοντα μέχρι τον χειμώνα είναι κάποια «ενισχυτική» δόση εμβολίου, σε μικρότερη ομάδα πληθυσμού από ότι μέχρι τώρα, ηλικίας άνω των 65 ετών», είπε ο κ. Μαγιορκίνης.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με όσα είπε ο Γκίκας Μαγιορκίνης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1:

