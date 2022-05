Life

“The 2Night Show” – Μοιραράκη: Το παιδί του πρώτου μου άντρα έμεινε μαζί μου όταν χωρίσαμε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τους πλειστηριασμούς που έκανε στο Μοναστηράκι με το σφυράκι της μητέρας της, αλλά και τα σπάνια αντικείμενα που πέρασαν από τα χέρια της.



O Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» τη Δέσποινα Μοιραράκη. H επιτυχημένη επιχειρηματίας, με το ιδιαίτερο ταλέντο στις πωλήσεις και το ανεξάντλητο «χρωματολόγιο» στην ορολογία της, μοιράστηκε στιγμές, που καθόρισαν την πορεία της ζωής της.

«Έγινα πολύ μικρή μαμά και το πρώτο μου παιδί, τον Γιώργο, τον απέκτησα το 1979 και τον Τάσο μου το 1986. Είμαι μητέρα δύο βιολογικών παιδιών από τον πρώτο μου σύζυγο. Ο πρώτος μου σύζυγος είχε ένα παιδάκι από προηγούμενο γάμο και χώρισε για να παντρευτούμε, τον Γιάννη Μοιραράκη. Είναι μέχρι σήμερα μαζί μου κι έχω μεγαλώσει τρία πανέμορφα αγόρια, τρία καταπληκτικά παιδιά. Τα μεγάλωσα μόνη μου και μετά χώρισα με τον σύζυγο» είπε η Δέσποινα Μοιραράκη.



«Το παιδί του πρώτου μου άντρα το έχω εγώ κι είναι μέχρι σήμερα μαζί μου. Μα έχω πει επανειλημμένως μητέρα δεν είναι μόνο αυτή που γεννά ένα παιδί… Του έδωσα πολλή αγάπη και τρυφερότητα, είμαι πολύ δοτικός άνθρωπος. Μέχρι τώρα είμαστε μαζί με το παιδί, τον πάντρεψα. Μητέρα δεν είναι μόνο αυτή που γεννάει ένα παιδί», πρόσθεσε η Δέσποινα Μοιραράκη.





Και συνέχισε: «Επειδή έχασα τον μπαμπά μου 6 ετών κοριτσάκι και είμαι πολύ συναισθηματική και δεν ήθελα ο Γιάννης να... του έδωσα πολλή αγάπη και τρυφερότητα», αποκάλυψε μεταξύ άλλων.

Η Δέσποινα Μοιραράκη, μίλησε για τα νεανικά της χρόνια, το ξεκίνημά της όταν για πρώτη φορά αντίκρισε αντίκες στο Γιουσουρούμ, τους πλειστηριασμούς που έκανε στο Μοναστηράκι με το σφυράκι της μητέρας της, αλλά και τα σπάνια αντικείμενα που πέρασαν από τα χέρια της.

Επίσης, μίλησε, με ενθουσιασμό, για τη νέα της εκπομπή «Cash or Trash» και έστειλε το μήνυμά της στον Τάκη Ζαχαράτο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Κατήγγειλε τον άνδρα της ότι την κακοποιούσε για χρόνια

Ουκρανία - Λισιτσάνσκ: ομαδικός τάφος με 150 σορούς (εικόνες)

Σενεγάλη: Νεογέννητα πέθαναν από φωτιά σε νοσοκομείο