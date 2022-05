Κοινωνία

Αρπαγή 6χρονου – Γιαννόπουλος: Μπορεί να έχει φύγει ήδη από την Ελλάδα το παιδί

Μεγάλη η κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό του 6χρονου. Για «μαφιόζικη διαδικασία» έκανε λόγο ο Κώστας Γιαννόπουλος.



Ο 6χρονος Πέντερσεν Ράινερ Τζέισον μπορεί να είναι ήδη εκτός Ελλάδας, τόνισε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος, για την αρπαγή του ανήλικου από σπίτι στην Κηφισιά και τη μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του.

«Αν δεν είναι έτοιμοι στο αεροδρόμιο να δουν, να προσέχουν κάθε παιδί που περνάει, ενδεχομένως να έχει φύγει», τόνισε ο κ. Γιαννόπουλος στον ΣΚΑΙ και ενημέρωσε ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει κινητοποιήσει διαδικασίες εξεύρεσης του 6χρονου στη Νορβηγία, σε συνεργασία με το Missing Children Europe.

Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, ανέφερε ότι η διαφορά της συγκεκριμένης αρπαγής με άλλες τέτοιες υποθέσεις, είναι ότι έγινε μέσα από μια «μαφιόζικη διαδικασία», με έναν άνθρωπο να εισβάλλει μέσα στο σπίτι και να παίρνει το παιδί από τη γιαγιά του.

«Λέμε πως είναι ο πατέρας αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος», τόνισε και διευκρίνισε ότι «δεν είναι να πάμε με το μέρος του ενός γονιού ή του άλλου» αλλά το ενδιαφέρον είναι να βρεθεί το παιδί.

«Ένα παιδί που αρπάζεται με τέτοιο τρόπο, μες την ψυχούλα του υπάρχουν πολλά προβλήματα. Φεύγει από την ασφάλεια του σπιτιού του», είπε ο κ. Γιαννόπουλος.

