Θεσσαλονίκη - “Παπανικολάου”: Ο γιατρός που εξέτασε τον 43χρονο, κατηγορείται για τον θάνατο 19χρονης

Το 2019 υποβλήθηκε μήνυση σε βάρος του για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τι αποκαλύπτει η μητέρα της 19χρονης.



Σε περιστατικό παρόμοιο με εκείνο του 43χρονου φέρεται να εμπλέκεται ο γιατρός του νοσοκομείου Παπανικολάου που απεφάνθη ότι ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του και λίγο αργότερα κατέληξε σε καρέκλα. Όπως αποκαλύπτει το ThessToday.gr, το 2019 υποβλήθηκε μήνυση σε βάρος του για ανθρωποκτονία από αμέλεια, με εκείνη την περίπτωση να αφορά ένα 19χρονο κορίτσι από τα Άθυρα Πέλλας, που έφυγε από τη ζωή άδικα, αφού πρώτα είχε… εξεταστεί από τον ίδιο γιατρό, ο οποίος τότε εργαζόταν στο «Μαμάτσειο», στην Κοζάνη.

Δύο οικογένειες που θρηνούν τους συγγενείς τους δεν μπορούν να πιστέψουν το γεγονός ότι μέσα σε διάστημα τριών ετών έχασαν δικούς τους ανθρώπους ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, καταγγέλλοντας τον ίδιο γιατρό για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η Σοφία, μητέρα της 19χρονης ξεσπά στο ThessToday και αναφέρει ότι «όταν έμαθα για τον 43χρονο ένιωσα ότι είναι η δεύτερη κηδεία του παιδιού μου. Μακάρι να δικαιωθεί και αυτή η οικογένεια».

Της είπε ότι είναι καλά και λίγο αργότερα έπαθε ανακοπή

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr, ο γιατρός που εξέτασε τον 43χρονο στο Παπανικολάου φέρεται να εμπλέκεται σε παρόμοιο περιστατικό από το 2019, όταν εργαζόταν και πάλι ως ειδικευόμενος ορθοπεδικός, τότε στο «Μαμάτσειο», στην Κοζάνη.

Συγκεκριμένα, μια 19χρονη φοιτήτρια πήγε μαζί με τον φίλο της στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στο πόδι -όπως ακριβώς και ο 43χρονος- και ανέφερε ότι έπαιρνε αντισυλληπτικά χάπια. Ο συγκεκριμένος γιατρός απεφάνθη και τότε πως η 19χρονη ήταν μια χαρά, επικαλούμενος μάλιστα και το νεαρό της ηλικίας της, ενώ την κάλεσε να επιστρέψει δέκα ημέρες αργότερα που θα ήταν διαθέσιμο το μηχάνημα για ακτινολογικές εξετάσεις. Της χορήγησε μάλιστα δύο ενέσεις -αφού της έδωσε αγωγή για το σπίτι-, οι οποίες αργότερα όπως αποδείχθηκε από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη ήταν και το μοιραίο λάθος. «Πήγε το παιδί μου σε αυτόν τον γιατρό και εκείνος την εξέτασε τυπικά, της χορήγησε δύο ενέσεις που δεν έπρεπε καν να το κάνει γιατί επέτειναν τους πόνους. Έπρεπε να χορηγήσει ενέσεις για θρόμβωση και αυτός όπως είδαμε στη νεκροψία χρησιμοποίησε άλλου είδους. Μέχρι και η ιατροδικαστής είπε ότι αυτές που χρησιμοποίησε επιδείνωσαν την υγεία της» ανέφερε η μητέρα της 19χρονης.

Η κοπέλα στη συνέχεια αφού έλαβε την ελλειμματική ιατρική διάγνωση και χωρίς να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις για οξυγόνο, αίμα και πίεση, επέστρεψε στο σπίτι της και με τον φίλο της με ταξί. Ο σύντροφός της πήγε στο φαρμακείο για να λάβει την αγωγή και όταν γύρισε αντίκρυσε στο μπάνιο την 19χρονη πεσμένη στο πάτωμα. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να επαναφέρουν προς στιγμήν την κοπέλα στη ζωή, η οποία διακομίστηκε εσπευσμένα από την Κοζάνη στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο «Παπαγεωργίου». Εκεί και παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών, η 19χρονη έπεσε σε κώμα για τρεις μήνες και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους έφυγε από τη ζωή.

«Φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη και μέχρι εκείνη τη στιγμή κανένας γιατρός από την Κοζάνη δεν μας ενημέρωσε για το περιστατικό, ενώ είχαν ειδοποιηθεί ότι η κόρη μου κατέρρευσε. Περιμένουμε τους γιατρούς του Παπαγεωργίου να μας ενημερώσουν και στην πορεία μας είπαν ότι το παιδί μου έπαθε ανακοπή», αναφέρει η μητέρα της 19χρονης, σημειώνοντας μάλιστα ότι ο ιατρικός φάκελος που εστάλη από την Κοζάνη στη Θεσσαλονίκη ήταν… κενός.

Με δύναμη ψυχής η ίδια αναφέρει ότι τρία χρόνια αργότερα ζητά δικαιοσύνη για την 19χρονη, με όποιο κόστος. Το παιδί της πάλεψε παραπάνω από τρεις μήνες για να μείνει στη ζωή, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε. «Η Χρύσα μου όμως ήθελε να ζήσει, είχε χρόνια για να ζήσει. Έζησε 112 μέρες στο Παπαγεωργίου, όπου δυστυχώς κατέληξε», ανέφερε η Σοφία, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα κινούνταν νομικά αν το παιδί της ήταν εν ζωή, έστω και σε αναπηρικό καροτσάκι. «Δεν θα κάναμε τίποτα αν ζούσε το παιδί μου μου, γιατί πιστεύαμε ότι θα ζήσει και ότι θα γυρίσει στη ζωή της, έστω και σε καροτσάκι. Οι ζωές μας καταστράφηκαν».

Αγωγή στο Μαμάτσειο και μήνυση στον γιατρό

Η οικογένεια της άτυχης κοπέλας τελικά κατέθεσε μήνυση τόσο κατά του γιατρού αλλά και κατά παντός υπευθύνου στο «Μαμάτσειο», ενώ μετά την περίπτωση του 43χρονου στο Παπανικολάου διαπιστώθηκε -σύμφωνα με ιατρικά έγγραφα- ότι ο πρωταγωνιστής και στις δύο περιπτώσεις είναι ο ίδιος γιατρός!

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, πρόκειται για ειδικευόμενο ορθοπεδικό, ο οποίος από τον Δεκέμβριο του 2018 εργαζόταν στο «Μαμάτσειο» και τον Μάρτιο του 2020 πήρε μετάθεση στο «Παπανικολάου» όπου εργάζεται μέχρι και σήμερα, ενώ και στις δύο περιπτώσεις δεν διατάχθηκε καν ΕΔΕ!

Την παρασκευή η αγωγή κατά του Μαμάτσειου – «Αν κρατούσε το παιδί μου στο νοσοκομείο δεν θα είχε πεθάνει»

Η αγωγή κατά του Μαμάτσειου εκδικάζεται αύριο, Παρασκευή, αφού προηγήθηκε αναβολή τον Φεβρουάριο. Η μητέρα της 19χρονης υποστηρίζει ότι αν ο συγκεκριμένος γιατρός προχωρούσε στην εισαγωγή της κόρης της στο νοσοκομείο, θα ζούσε. «Αν κρατούσε το παιδί μου στο νοσοκομείο δεν θα έφευγε από τη ζωή. Της είπε ότι “είσαι νέα, δεν έχεις τίποτα”. Τα βιβλιάρια των παιδιών μου είναι άδεια. Στην πορεία μάθαμε ότι η κόρη μου είχε θρομβοφιλία, δεν το ξέραμε. Το Παπαγεωργίου μας είπε να το ψάξουμε, αν ήμασταν ενήμεροι νωρίτερα θα προλαβαίναμε την κατάσταση».

Σε πένθος φίλοι και συγγενείς – «Εγώ έχω το παιδί μου στο χώμα»

Η οικογένεια της Σοφίας μετά τον άδικο χαμό της νεαρής κοπέλας ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά, όπως ακριβώς και οι φίλοι της. Τέσσερα άτομα που σπούδαζαν μαζί στην Κοζάνη και είχαν όνειρα να δουλέψουν στο εξωτερικό, πλέον καλούνται καθημερινά -όπως και οι συγγενείς- να δώσουν τον δικό τους αγώνα στη ζωή, χωρίς την 19χρονη.

«Ο φίλος της παράτησε τις σπουδές, η αδελφή της και οι φίλοι της είχαν όνειρο ζωής μόλις πάρουν το πτυχίο τους να δουλέψουν έξω. Καταστράφηκαν οι ζωές τους. Τώρα που η Χρύσα είναι στο χώμα οι άλλοι πώς να συνεχίσουν τη ζωή τους; Ο γιατρός αυτή τη στιγμή ζει και εγώ το παιδί μου το έχω στο χώμα. Είναι κρίμα να φεύγουν άδικα τόσοι νέοι άνθρωποι. Και νιώθω τύψεις γιατί εγώ πρότεινα στο παιδί να πάει στο νοσοκομείο, θα μπορούσα να το στείλω σε ιδιώτη, αλλά νόμιζα ότι εκεί θα είναι πιο καλά. Δεν έχω πλέον εμπιστοσύνη στα νοσοκομεία», δήλωσε η μητέρα της 19χρονης, η οποία επεσήμανε ότι θα το πάει μέχρι τέλους, μέχρι να δικαιωθεί το παιδί της.

«Όταν έμαθα για τον 43χρονο ένιωσα σαν να κήδεψα το παιδί μου για δεύτερη φορά»

Όταν η Σοφία ενημερώθηκε για τον θάνατο του 43χρονου στο Παπανικολάου, όπως είπε, ένιωσε ότι κήδεψε για δεύτερη φορά το παιδί της. «Κρίμα που έφυγε και ο 43χρονος από αυτόν τον γιατρό. Όταν το έμαθα ένιωσα ότι είναι η δεύτερη κηδεία του παιδιού μου. Μακάρι να δικαιωθεί και εκείνη η οικογένεια» δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Η ζωή μας πλέον έχει καταστραφεί. Μέσα στο σπίτι όταν κλείνουν οι πόρτες βιώνουμε τον δικό μας Γολγοθά και στη δουλειά που πηγαίνω είναι επειδή έχω ανάγκη να μαζέψω λεφτά για το δικαστήριο».

Πηγή: thesstoday.gr

