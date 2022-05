Κόσμος

Μακελειό στο Τέξας: Να οπλοφορούν οι εκπαιδευτικοί προτείνουν συντηρητικοί πολιτικοί

Για τους συντηρητικούς πολιτικούς στο Τέξας η λύση για τα μακελειά στα σχολεία είναι να δοθούν όπλα στους δασκάλους.



Αμέσως μετά τη σφαγή σε δημοτικό σχολείο του Τέξας οι συντηρητικοί πολιτικοί της πολιτείας αντέδρασαν ζητώντας για μία ακόμη φορά να οπλοφορούν οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό των σχολείων προκειμένου να προστατεύσουν τους μαθητές από αντίστοιχα περιστατικά, μια πρόταση στην οποία αντιτίθενται έντονα δάσκαλοι, ερευνητές και ακτιβιστές υπέρ του ελέγχου των όπλων.

«Μπορούμε να δώσουμε όπλα και να προετοιμάσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους δασκάλους και άλλο διοικητικό προσωπικό ώστε να αντιδρούν γρήγορα, διότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε τους πόρους για να έχουμε μέλη των δυνάμεων της τάξης σε κάθε σχολείο», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας Κεν Πάξτον μιλώντας στο Fox News την Τρίτη.

Το Τέξας ήδη έχει ξεκινήσει αυτού του είδους την εκπαίδευση, ένα πρόγραμμα σχολικού σερίφη με την ονομασία School Marshal Program, το οποίο επιτρέπει σε δασκάλους και διοικητικό προσωπικό να φέρουν όπλα αφού λάβουν εκπαίδευση 80 ωρών σε ακαδημίες που επιβλέπει η Επιτροπή Επιβολής Νόμου του Τέξας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2013 και επεκτάθηκε υπό την ηγεσία του κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ, ενός Ρεπουμπλικάνου. Πλέον στο Τέξας υπάρχουν 256 δάσκαλοι και μέλη διοικητικού προσωπικού που έχουν περάσει την εκπαίδευση αυτή, σε σχέση με 34 πριν το μακελειό σε σχολείο της Σάντα Φε το 2018.

Ο Κρεγκ Μπεσέντ, αναπληρωτής επιστάτης στη σχολική περιφέρεια Wylie Independent, έλαβε πρώτη φορά εκπαίδευση το 2014 και, αν και συνήθως δεν αποκαλύπτονται οι ταυτότητες των σχολικών σερίφηδων, ενεργεί σαν ένα είδος εκπροσώπου τους.

«Έχουμε σχολικούς σερίφηδες σε κάθε σχολείο στην περιφέρειά μας, ακόμη και στους παιδικούς σταθμούς», δήλωσε ο Μπεσέντ. «Έχω το όπλο μου πάνω μου, κρυμμένο. Αν πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα, όπως στο περιστατικό που σημειώθηκε χθες (σ.σ. την Τρίτη), είμαστε πάντα έτοιμοι», τόνισε.

Στο μακελειό της Τρίτη ένας 18χρονος ένοπλος σκότωσε 19 παιδιά και δύο δασκάλες σε δημοτικό σχολείο στην μικρή πόλη Ουβάλντε του Τέξας.

«Λανθασμένη πολιτική»

Για τους ακτιβιστές υπέρ του ελέγχου της οπλοκατοχής το πρόγραμμα αυτό είναι ένα ακόμη βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση στις ΗΠΑ, τη χώρα με τα περισσότερα όπλα παγκοσμίως, όπου παρατηρείται ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά θανάτων από πυροβόλα όπλα.

«Τα σχόλια του γενικού εισαγγελέα είναι ακόμη μία ένδειξη ότι οι δουλικοί υποστηρικτές του λόμπι των όπλων που ‘ηγούνται’ του Τέξας θα κάνουν στην κυριολεξία τα πάντα για να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της βίας όπλων», εκτίμησε η Σάνον Γουάτς ιδρύτρια της ομάδας ελέγχου της οπλοκατοχής Moms Demand Action.

Η Ένωση Δασκάλων της πολιτείας του Τέξας έχει αντιταχθεί στο πρόγραμμα σχολικών σερίφηδων, το οποίο θεσμοθετήθηκε σε απάντηση στη σφαγή στο δημοτικό σχολείο Σάντι Χουκ στο Κονέκτικατ το 2012.

«Αντί να προσθέτουμε και άλλα όπλα στα σχολεία, πρέπει να λάβουν μέτρα για να κρατήσουν τα όπλα έξω από τα σχολείο», τόνισε ο Κλέι Ρόμπινσον εκπρόσωπος της Ένωσης.

Το να δοθούν όπλα στους δασκάλους «είναι λάθος», εκτίμησε η Ντενίζ Γκότφερσον εγκληματολόγος στο πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, εξηγώντας ότι η ύπαρξη περισσότερων όπλων είναι πιθανό να οδηγήσει και σε αύξηση της βίας. «Αυτά τα όπλα ενδέχεται να εκπυρσοκροτήσουν από λάθος, οι δάσκαλοι που τα έχουν ίσως τα χρησιμοποιήσουν σκοπίμως για άλλους λόγους και, ακόμη πιο πιθανό, τα όπλα ενδέχεται να φτάσουν στα χέρια μαθητών», υπογράμμισε.

