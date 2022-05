Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος αντιδρά στην αλλαγή επωνύμου της Λυδίας

Ο συνήγορος του, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”, είπε πως ο δολοφόνος της Καρολάιν έχει κλάψει πολλές φορές για όσα έγιναν.

Ανήσυχος περνάει τις τελευταίες ημέρες στο κελί ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, όπως μετέδωσε η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», φοβούμενος ότι πιθανώς θα αποφασιστεί να μεταχθεί σε άλλες φυλακές για να εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε για την δολοφονία της Κάρολαιν Κουρτς, την θανάτωση του σκύλου τους, καθώς και στην προσπάθεια εξαπάτησης των Αρχών.

Ο ίδιος επιθυμεί για μια σειρά λόγων να παραμείνει στις Φυλακές Κορυδαλλού, όπως είπε στην εκπομπή ο συνήγορος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, ο οποίος είπε πως η πλευρά του συζυγοκτόνου περίμενε την επιμέτρηση της ποινής που τελικώς του επιβλήθηκε.

Απαντώντας σε ερωτήματα του Γιώργου Λιάγκα και της Φαίης Σκορδά, ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης είπε πως ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, «έχει σπάσει και έχει κλάψει αρκετές φορές μπροστά μου, αυτό έγινε και στην διάρκεια της δίκης.

Πάντως, σε ότι αφορά δηλώσεις του πατέρα της Καρολάιν, που θα εκκινήσει διαδικασίες για αλλαγή του επωνύμου της μικρής Λυδίας, ώστε να μην φέρει το επίθετο του δολοφόνου της μητέρας της, η πλευρά του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις της, είπε πως «χάθηκε η γονική επιμέλεια, αλλά δεν χάθηκε η πατρότητα» και συμπλήρωσε πως «δεν είναι τόσο απλή η διαδικασία για την αλλαγή του επωνύμου του παιδιού, δεν είναι κάτι εύκολο να γίνει. Χριεάζεται μια διαδικασία και να είναι και μεγάλο το παιδί. Είναι κάτι ιδιαίτερο».

«Η άποψη μου η προσωπική είναι πως δεν είναι ότι καλύτερο αυτήν την περίοδο η αλλαγή του επωνύμου του παιδιού», τόνισε ο κ. Παπαιωαννίδης, λέγοντας πάντως αυτή είναι περισσότερο η θέση του πελάτη του, τα συμφέροντα του οποίου αμείβεται για να προασπίζει.

