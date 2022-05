Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα - Πισπιρίγκου: στην ανακρίτρια ο ιατροδικαστής Μπουζιάνης για την Τζωρτζίνα

Ο ιατροδικαστής καταθέτει μετά το πόρισμα του για την φονική δόση κεταμίνης. Τι θα γίνει με το αίτημα για εκταφή. Τι θα υποστηρίξει η ιατροδικαστής Τσάκωνα για την Μαλένα.

Το μεσημέρι της Πέμπτης έχει κληθεί να καταθέσει στην 18η ανακρίτρια ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης, που ανέλαβε την υπόθεση του θανάτους της 9χρονης Τζωρτζίνας, ενώ την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να καταθέσει η ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκωνα που συνέταξε την ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου της Μαλένας, του κοριτσιού που χρονολογικά έφυγε πρώτο από την ζωή.

Στις 12 Μαΐου ο κ. Μπουζιάνης παρέδωσε στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής την ιατροδικαστική έκθεση του για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, αναφέροντας πως η χορήγηση της κεταμίνης στην Τζωρτζίνα ήταν ενδοφλέβια, κάτι που πιθανώς να έγινε μέσω του ορού του παιδιού, ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του νοσοκομείου.

Το ενδεχόμενο αυτό δημιουργεί ένα «χρονικό παράθυρο» για το έγκλημα, καθώς ο θάνατος της 9χρονης επήλθε σε διάστημα μόλις 10 λεπτών από τη στιγμή που της χορηγήθηκε η κεταμίνη, η δραστικότητα της οποίας εκτιμάται ότι αυξήθηκε λόγω του κοκτέιλ φαρμάκων που λάμβανε η Τζωρτζίνα.

Ο Σωτήρης Μπουζιάνης ανίχνευσε στην Τζωρτζίνα ποσότητα κεταμίνης των 6,5 mg/Ml.

Κατά την έρευνα έγινε σύγκριση της υπόθεσης της 9χρονης με συνολικά 114 περιπτώσεις θανάτων, που αφορούν σε ανθρώπους στους οποίους είχε χορηγηθεί κεταμίνη πριν καταλήξουν.

Από τις 114 περιπτώσεις θανάτων από κεταμίνη που υπήρχαν στη διεθνή βιβλιογραφία προέκυψε ότι ο μέσος όρος της ποσότητας κεταμίνης που βρέθηκε στους οργανισμούς των θανόντων ήταν 2,4 mg/Ml, γεγονός που σημαίνει ότι στην Τζωρτζίνα ανιχνεύτηκε τριπλάσια ποσότητα σε σχέση με τον μέσο όρο.

Στο πόρισμα έγινε επίσης σύσταση να γίνει εκταφή της σορού και να ληφθούν τρίχες από το παιδί για περαιτέρω εξετάσεις, κάτι που επίσης αναμένεται να συζητηθεί κατά την εξέταση του κ. Μπουζιάνη από την ανακρίτρια.

Δεν θα «ακυρώσουν» τις αρχικές εκθέσεις για Μαλένα και Ίριδα

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, επικαλούμενη πληροφορίες από ιατροδικαστικές πηγές, ανέφερε πως η ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκωνα που έκανε την έρευνα για την Μαλένα και η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα που συνέταξε το πόρισμα για την Ίριδα, δεν πρόκειται να ακυρώσουν τις αρχικές ιατροδικαστικές εκθέσεις τους, αλλά θα υπερασπιστούν τα ευρήματα που βρήκαν και θα λειτουργήσουν «συνδυαστικά» με τα νέα δεδομένα. Έτσι, με βάση τα νεότερα ευρήματα θα αναγνωρίσει η κ. Τσάκωνα, που θα καταθέσει την Παρασκευή στην ανακρίτρια, τον μηχανισμό ή την ουσία που οδήγησε στην ηπατική ανεπάρκεια που περιγράφει στην αρχική ιατροδικαστική έκθεση της, η οποία οδήγησε στον θάνατο την Μαλένα.

Θα επικαλεστεί ακόμη πως τότε δεν υπήρχε γνώση ή υποψίες για πιθανή εγκληματική ενέργεια πίσω από τον θάνατο του παιδιού και εξ αυτού υπήρξε συγκεκριμένος κύκλος ουσιών που τέθηκαν στο «στόχαστρο» των εξετάσεων.

Στην εκπομπή προβλήθηκαν και οι εξελίξεις αναφορικά με τις αναζητήσεις που έκανε στο διαδίκτυο η Ρούλα Πισπιρίγκου, λίγες ημέρες πριν να υποστεί καρδιακή ανακοπή η Τζωρτζίνα. Η προφυλακισμένη ως παιδοκτόνος, έψαχνε μεταξύ άλλων με τις λέξεις «καρδιακή ανακοπή» και «πνευμονικό οίδημα».

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η ιατροδικαστής Ουρανία Δημακοπούλου είπε πως «έχοντας δει τις ιατροδικαστικές εκθέσεις των άλλων δύο παιδιών, η Ρούλα Πισπιρίγκου θέλει ίσως να βρει απαντήσεις. Φαίνεται να έχει ιατρικές γνώσεις που προσπαθεί να “συναρμολογήσει” με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις των προηγούμενων παιδιών. Κανείς δεν κάνει τέτοιες αναζητήσεις, αυτό από μόνο του αρκεί για την βάλει “στο κάδρο”».

«Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και οι συνάδελφοι με τα ευρήματα που είχαν προσπάθησαν να συνδέσουν έναν κρίκο. Για ένα παιδί ή έναν ενήλικα που πεθαίνει στο νοσοκομείο ή στο σπίτι, κανείς δεν βάζει στην αρχή στο μυαλό του εγκληματική ενέργεια ειδικά από κάποιον συγγενή», επεσήμανε η κ. Δημακοπούλου.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





