Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Αφροδίτη και οι πέντε πλανήτες στον Κριό (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Πέντε πλανήτες είναι στον Κριό και αυτή είναι μια πάρα πολύ ερωτική και δημιουργική περίοδος και μπορούμε να προχωρήσουμε πράγματα που έχουμε προετοιμάσει», είπε την Πέμπτη, η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος συνέστησε ακόμη προς όλους, πως επειδή μπορεί να υπάρχει μια σχετική ροπή, να αποφύγουν τις υπερβολές.

Όπως σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, σήμερα «η Αφροδίτη κάνει όψη με τον Πλούτωνα και οικονομικά και συναισθηματικά θέματα πρέπει να τα προσέχουμε», γιατί κάτι μπορεί να “τσακίσει” και να μας δημιουργήσει προβληματισμούς.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

