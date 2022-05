Κόσμος

Απειλές Τσαβούσογλου: Δεν μπλοφάρουμε για τα ελληνικά νησιά

"Όποιον λόγο και να βρει η Ελλάδα, δεν ισχύει" τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ κατά την επιστροφή του από το Ισραήλ

O Τσαβούσογλου κατά την επιστροφή του από το Ισραήλ,ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει εξοπλίσει τα νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς από το 1960 και είπε ότι αν δεν εγκαταλειφθεί αυτό, θα ξεκινήσει η συζήτηση για την κυριαρχία.

«Είμαστε εξαιρετικά σοβαροί, δεν μπλοφάρουμε. Επειδή τους δίνονται υπό όρους νησιά, εάν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με αυτό, θα προχωρήσουμε περαιτέρω το θέμα. Τα βήματα της Ελλάδας στοχεύουν να αποτελέσουν απειλή για την Τουρκία», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους που τον συνόδευσαν στο ταξίδι ο Τσαβούσογλου ανέφερε: «είναι αντίθετο με το διεθνές δίκαιο η Ελλάδα να ακυρώνει το καθεστώς των νησιών που της είχαν δοθεί υπό όρους βάσει των ειρηνευτικών συμφωνιών της Λωζάνης του 1923 και του Παρισιού του 1947.

Όποιον λόγο και να βρει η Ελλάδα, δεν ισχύει. Η Ελλάδα έχει οπλίσει τα νησιά από το 1960 και είπαμε, «αν δεν τα παρατήσει, θα αρχίσει η συζήτηση για την κυριαρχία.».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ τόνισε πως «το θέμα δεν πρέπει να απορριφθεί με κενά λόγια του τύπου ‘η Τουρκία ακολουθεί επεκτατική πολιτική, έχει τα μάτια της στα εδάφη μας’

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εξαπολύοντας νέες απειλές κατά της χώρας μας, δήλωσε «δεν μπορούμε να πούμε «δεν πειράζει, όσα όπλα κι αν βάλει. Εφόσον δεν σταματήσουν την παραβίαση, θα σας κυνηγάμε».

O Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι ενημέρωσαν τις ΗΠΑ για τη στάση μη ίσων αποστάσεων που εφαρμόζουν απέναντι στην Ελλάδα και την Τουρκία.

«Είπαμε ανοιχτά στις ΗΠΑ ότι πρέπει να ακολουθούν μία πολιτική ισορροπίας τόσο στην Κύπρο όσο και στην Τουρκία και την Ελλάδα. Βλέπουμε μια απόκλιση από αυτή την ισορροπία, το είπαμε στον Μπλίνκεν και τους προειδοποιήσαμε. Αν και οι Αμερικανοί είπαν ότι οι βάσεις σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεν αποτελούν απειλή για μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, αυτή η επιπλέον ενίσχυση δεν διέφυγε της προσοχής μας», είπε.

