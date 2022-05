Life

Γιώργος Σαμπάνης: τροχαίο - σοκ για τον τραγουδιστή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαζί του στο αυτοκίνητο, ήταν η σύντροφος του. Τρόμος τα ξημερώματα για το ζευγάρι, από την σφοδρή πρόσκρουση σε στύλο.

Σοκαριστικό τροχαίο τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή του Αλίμου, για τον Γιώργο Σαμπάνη και τη σύντροφό του, Ιωάννα Σαρρή.

Το ζευγάρι επέστρεφε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις ο γνωστός τραγουδιστής.

Ωστόσο τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Γιώργος Σαμπάνης προσπαθώντας να αποφύγει όχημα που κατευθύνονταν κατά πάνω του και στο οποίο επέβαιναν τρεις κοπέλες, προσέκρουσε σε κολώνα.

Παρά το αρχικό σοκ όλοι είναι ευτυχώς καλά στην υγεία τους.

Λίγα λεπτά μετά το ατύχημα έφτασαν στο σημείο ένα αστυνομικό όχημα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το αυτοκίνητο του Γιώργου Σαμπάνη, το οποίο έχει στην κατοχή του μόλις έναν μήνα, υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, όπως φαίνεται και από τις αποκλειστικές φωτογραφίες που....

Διαβάστε περισσότετερα και δείτε φωτογραφίες στο FTHIS.GR.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Πέθανε 16χρονος που είχε υψηλό πυρετό επί ημέρες

Συγκρατούμενη Πισπιρίγκου: έχει αδυνατίσει, δεν καθαρίζει, δεν πλένει… μόνη έγνοια της ο Μάνος

Πειραιάς: 5χρονη βρέθηκε λιπόθυμη στην θάλασσα - Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ