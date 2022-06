Life

Κυτταρίτιδα: υπάρχουν βιταμίνες που την... εξαφανίζουν!

Ποιες είναι οι βιταμίνες που βοηθούν στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας;

Η κυτταρίτιδα ίσως και να είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των γυναικών ανεξαρτήτως ηλικίας. Σίγουρα δεν θα είναι λίγες οι φορές που έχεις αναζητήσει και εσύ τρόπους είτε για να προλάβεις την εμφάνιση της, είτε για την καταπολέμηση της.

Αν θες και εσύ να μάθεις πως θα ξεφορτωθείς μια για πάντα τον εχθρό που ονομάζεται κυτταρίτιδα, τότε συνέχισε την ανάγνωση διότι παρακάτω σου έχουμε μερικές βιταμίνες που μπορούν να συμβάλουν στην εξαφάνιση της.

Βιταμίνες κατά της κυτταρίτιδας

Βιταμίνη Α:

Βιταμίνη Α μπορείς να βρεις σε τροφές όπως το αβγό, τα θαλασσινά και το ημίπαχο γάλα. Μπορείς επίσης να την πάρεις από τροφές που περιέχουν βήτα-καροτένιο, το οποίο μετατρέπεται από τον οργανισμό σε βιταμίνη Α.

Βιταμίνες του συμπλέγματος Β:

Η έλλειψη βιταμίνης Β μπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιδράσεις κυρίως στο δέρμα επειδή οι συγκεκριμένες βιταμίνες βοηθούν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος. Τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β μπορείς να τις βρεις στο κοτόπουλο, το κόκκινο κρέας, το ψάρι, η μπανάνα, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, η μαγιά και τα αβγό.

Βιταμίνη C:

Πολύ συχνά ακούμε για την βιταμίνη C και για το πόσο σημαντική είναι για τον ανθρώπινο οργανισμό. Βοηθά στη διατήρηση του κολλαγόνου, που είναι η βασική ουσία για τη νεότητα του δέρματος. Οι καλύτερες πηγές από τις οποίες μπορείς να την λάβεις είναι τα εσπεριδοειδή, η φράουλα, η ντομάτα και τα φασολάκια.

Βιταμίνη Ε:

Η βιταμίνη που αποτελεί σύμμαχο της γυναίκας ενάντια στη γήρανση! Βέβαια θέλει προσοχή γιατί καταστρέφεται από την έκθεση στον ήλιο. Θα βρεις τη βιταμίνη Ε στο σολομό, στα λαχανικά, το λευκό κρέας και στις ελιές.

Ψευδάργυρος:

Θα αναρωτιέσαι ποιες τροφές περιέχουν ψευδάργυρο, κι όμως μπορείς να τον βρεις στα φρούτα, τη γαλοπούλα, τα φασόλια σόγιας και τα μανιτάρια. Ο ψευδάργυρος βοηθά στη διατήρηση των ινών κολλαγόνου, που διατηρεί σφιχτό το δέρμα και προλαμβάνει τις ρυτίδες.

Βήτα-καροτένιο:

Λένε πως ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα, την κυτταρίτιδα όμως; Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι μόλις 30 mg βήτα-καροτενίου αντιστοιχεί σε 2 καρότα και μειώνει τη φλεγμονή και την ερυθρότητα που προκαλείται από την έκθεση στον ήλιο. Φυσικά και θα το βρεις στο καρότο, την ντομάτα, το καρπούζι, το μπρόκολο και το σπανάκι.

