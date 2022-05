Τοπικά Νέα

Βόλος: Διπλή ανθρωποκτονία για τον άνδρα που σκότωσε τη νονά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βόλου έκανε δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως. Πως αποκαλύφθηκε η δεύτερη δολοφονία.



Για ανθρωποκτονία κατ’ εξακολούθηση με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, οπλοφορία και οπλοχρησία, για τη δολοφονία της ηλικιωμένης νονάς του και μιας ακόμα 69χρονης γυναίκας στη Ν. Ιωνία τον Αύγουστο του 2009, παραπέμπεται σε δίκη ο 40χρονος κατηγορούμενος, καθώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βόλου έκανε δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών φέρεται να απορρίπτεται ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου ότι ήταν εθισμένος σε ναρκωτικές ουσίες, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και ψυχολογικά προβλήματα που επικαλέστηκε ως αιτία για το φονικό, το οποίο έγινε τον Νοέμβριο του 2021 με κουζινομάχαιρο, με τον καθ’ ομολογία δράστη, να κατακρεουργεί την 75χρονη νονά του, με συνολικά 42 μαχαιριές.



Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η δολοφονία της άτυχης γυναίκας έγινε, γιατί ο 40χρονος της ζήτησε χρήματα, αλλά εκείνη δεν του έδωσε.

Αν και ο 40χρονος αρνείται ότι ήταν ο δολοφόνος της 69χρονης γυναίκας, η οποία ήταν μητέρα του δικηγόρου του, στο σπίτι της στη Ν. Ιωνία το 2009, ωστόσο, φαίνεται να τον «καίει» το γενετικό του υλικό που βρέθηκε στα νύχια του θύματος.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτει ότι ο 40χρονος δεν ήταν άγνωστος στο θύμα, καθώς έμενε στο σπίτι των παππούδων του πριν από χρόνια, το οποίο βρισκόταν στην ίδια πολυκατοικία που διέμενε και η 69χρονη. Μάλιστα η γυναίκα φέρεται να τον γνώριζε αρκετά καλά και δεν αιφνιδιάστηκε από την είσοδό του στο σπίτι της.



Έγκυρες πηγές αναφέρουν πως στο βούλευμα αναφέρεται ότι με το ποινικό μητρώο του 40χρονου καθ’ ομολογία δολοφόνου της νονάς του, προκύπτει ότι δεν ήταν βίαιος άνθρωπος, ενώ επίσης συνάγεται ότι δεν είχε μεγάλη εξάρτηση από τα ναρκωτικά που να μην έχει γνώση των πράξεών του.

Προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό



Ο 40χρονος που παραμένει προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό κατακρεούργησε με 42 μαχαιριές τη νονά του ηλικίας 75 χρονών, μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε στη Ν. Ιωνία, στις 4 Νοεμβρίου 2021 και παραδόθηκε στην Αστυνομία τέσσερις μέρες μετά.



Τα ίχνη της ηλικιωμένης είχαν χαθεί την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, όταν και δηλώθηκε η εξαφάνισή της. Τελικά το Σάββατο ο 40χρονος είπε στη σύζυγό του ότι είχε σκοτώσει τη νονά του και η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία. Η σορός της ηλικιωμένης βρέθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας, όπου τη μετέφερε ο βαφτισιμιός της τυλιγμένη με κλινοσκεπάσματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρό παιδί σε κανάλι του Μόρνου

Σκρέκας για απόσυρση ηλεκτρικών συσκευών: Στο ταμείο θα αφαιρείται η επιδότηση

Βρετανία – Ουίτμπι: Ρεκόρ συγκέντρωσης… βαμπίρ