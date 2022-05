Life

Μύκονος: οχιά σε παραλία δάγκωσε τον Hλία Δρούλια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως περιγράφει ο καλλιτέχνης, στην εκπομπή "Το Πρωινό", την στιγμή που ένιωσε το δήγμα της οχιάς και όσα ακολούθησαν για να λάβει ιατρική φροντίδα.

Ένα αν μη τι άλλο ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη στον Ηλία Δρούλια, ενώ απολάμβανε τον ήλιο, στην ανοργάνωτη παραλία του Αγίου Σώστη, στην Μύκονο.

Την ώρα που έκανε ηλιοθεραπεία, ο καλλιτέχνης ένιωσε ένα τσίμπημα και κοιτάζοντας το σώμα του και μετά γύρω του, συνειδητοποίησε πως μια οχιά τον είχε δαγκώσει.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», ο Ηλίας Δρούλιας είπε «Πήγαμε για ένα μπάνιο προχθές το μεσημέρι στον Άγιο Σώστη. Καθόμασταν κάτω με την πετσέτα μας και ενώ πήγα να σηκωθώ, από κάτω ένιωσα ένα “χάιδεμα” στον ώμο. Τινάζω το χέρι μου και είχα αίμα. Νόμιζα πως με τσίμπησε σφίγγα. Δεν ένιωσα πόνο, σαν να με έγδαρε κάτι, σαν κάτι να με ακούμπησε…».

«Κοίταξα κάτω και βλέπω το φίδι. Μόλις το είδα, δεν μπορώ να σας πω τι έπαθα Είχε πάει κάτω από την τσάντα, μάλλον ήθελε σκιά. Πήγα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και μετά πήρα το πρώτο αεροπλάνο και ήρθα στην Αθήνα, γιατί τις πρώτες έξι ώρες εκδηλώνονται τα συμπτώματα. Ήμουν τυχερός γιατί το φίδι με τσίμπησε με το ένα δόντι όχι και μετα δύο, είχα μια τρύπα και δεν με τσίμπησε δυνατά, είχε λίγο δηλητήριο», αφηγήθηκε ο Ηλίας Δρούλιας.

«Εγώ έφυγα τρέχοντας, δεν ξέρω τι έγινε το φίδι, φαντάζομαι ότι θα το σκότωσαν, γιατί φοβήθηκε ο κόσμος. Βέβαια, πήγαμε στο σπίτι της οχιάς, όχι αυτή στο δικό μας. Ευτυχώς, δεν ήταν κάποιο παιδάκι στην θέση μου», κατέληξε ο καλλιτέχνης.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Σαμπάνης: τροχαίο - σοκ για τον τραγουδιστή (εικόνες)

Πειραιάς – 5χρονη: Η μαρτυρία του καπετάνιου που εντόπισε το κοριτσάκι στην θάλασσα (βίντεο)

“Πώς να δολοφονήσετε τον σύζυγό σας”: ένοχη για συζυγοκτονία η συγγραφέας του βιβλίου