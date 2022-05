Life

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: Στο προσκλητήριο γάμου έγραφε “Μόνο μία μπορεί να μπει ανάμεσα μας”

Το προσκλητήριο του γάμου και μαζί της βάπτισης της Τζωρτζίνας, έφερε στο φως η εκπομπή “Το Πρωινό”. Τι δήλωσε η διοργανώτρια που επιμελήθηκε των μυστηρίων.

«Μόνο μία μπορεί να μπει ανάμεσά μας, η κόρη μας», αναγραφόταν στην κορυφή του προσκλητηρίου γάμου του Μάνου Δασκαλάκη και της Ρούλας Πισπιρίγκου, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», ανατρέχοντας στις αναρτήσεις που είχε κάνει στο Facebook, η προφυλακισμένη σήμερα Ρούλα Πισπιρίγκου, που κατηγορείται για την δολοφονία του παιδιού της.

Το προσκλητήριο, που ήταν κοινό με αυτό για την βάπτιση της μικρής Τζωρτζίνας, που έγινε την ίδια ημέρα, στις 4 Οκτωβρίου 214, έγραψε και το εξής:

«Γνωρίστηκαν στο γήπεδο εν ώρα του αγώνα και 9 μήνες αργότερα κάνανε μια τσαπερδόνα… Και ήρθε η ώρα να κρεμαστούνε και τη μικρή πριγκίπισσα Τζωρτζίνα θα την πούνε”» έγραφε το προσκλητήριο το οποίο είχε δημοσιεύσει η ίδια η Ρούλα Πισπιρίγκου στο Facebook.

Η διοργανώτρια του γάμου και της βάπτισης της μικρής Τζωρτζίνας μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και όπως τόνισε της έκανε εντύπωση ότι σε κάθε πρόβα του νυφικού, η Ρούλα Πισπιρίγκου «έσερνε» τον Μάνο Δασκαλάκη μαζί της

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, «είχαν χαρεί που ο γάμος και η βάπτιση είχαν ως «θέμα» το ποδόσφαιρο, μιας και εκεί γνωρίστηκαν. (…) Μου φαίνονταν πάρα πολύ καλοί και αγαπημένοι μεταξύ τους, ήταν φίλοι. (…) Μέχρι τώρα δεν έχω δεί άλλο ζευγάρι να είναι τόσο καλά μεταξύ τους. (…) Εάν τελικά αποδειχτεί ότι έγιναν τελικά όλα αυτά, σε πιάνουν τύψεις τι θα μπορούσε να είχε πάει διαφορετικά και να είχες καταλάβει, σε πιάνουν κλάματα».

Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος», Γιώργος Αναστασόπουλος, είπε στην εκπομπή πως είναι πολλές χιλιάδες τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει Πισπιρίγκου – Δασκαλάκης και οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο, που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών που ερευνούν την υπόθεση.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και μια γνωστή του ζευγαριού, η οποία είπε, μεταξύ άλλων, πως «η Τζωρτζίνα δεν ήταν ένα χαρούμενο παιδάκι, δεν γελούσε συχνά όταν το έβλεπες έξω, προφανώς είχε δει πολλά το παιδί», ενώ σχετικά με τις απιστίες του ζεύγους είπε πως «Ο Μανος την υποψιάστηκε νωρίς και με τις κάμερες τσάκωσε έναν άνδρα που έμπαινε στο σπίτι τους». Ακόμη, περιέγραψε και περιστατικό σε εμφάνιση του Μάνου Δασκαλάκη ως τραγουδιστή, με την Ρούλα Πισπιρίγκου να «κάνει σκηνή» σε θαυμάστρια του τραγουδιστή.

