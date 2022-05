Κοινωνία

Αρπαγή 6χρονου: Μαφιόζικη επιχείρηση καταγγέλλει η μητέρα

Αιχμές κατά των ελληνικών Αρχών αφήνει η μητέρα του 6χρονου Ράινερ, αμφισβητώντας ότι το παιδί έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Σε παύση του συναγερμού Amber Alert Hellas για την εξαφάνιση του 6χρονου Ράινερ Τζέισον προχώρησε η εισαγγελία, καθώς όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», από σήμερα «την υπόθεση χειρίζονται αποκλειστικά οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές».

Όπως έγινε γνωστό, το παιδί βρίσκεται στη Νορβηγία μετά την αρπαγή από το σπίτι του, για την οποία η μητέρα καταγγέλλει ότι έγινε εμμέσως από τον πατέρα του.

Σε σημερινή της ανακοίνωση, η μητέρα το 6χρονου μέσω του δικηγόρου της, αμφισβητεί ότι ο γιος της έχει διαφύγει στο εξωτερικό δίχως να γίνει κάτι τέτοιο αντιληπτό από τις ελληνικές Αρχές, ενώ παράλληλα εξαπολύει κατηγορίες για μαφιόζικη επιχείρηση για την αρπαγή του Ράινερ, αφού όπως αναφέρει, ο πατέρας του δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, λόγω των κινητικών του προβλημάτων.

Ολόκληρη ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του κ.Οικονόμου, το οποίο εκπροσωπεί την Νίνα – Γκαμπριέλα Ετμεκτζόγλου

«Κατόπιν εντολής της κας Νίνα – Γκαμπριέλα Ετμεκτζόγλου - Τερζοπούλου γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

Από το σύνολο των ανωτέρω - μετά λύπης και απογοήτευσης της εντολέος μας – προκύπτει ότι αν και ως μητέρα έχει δικαιωθεί πλήρως δικαστικά, τελέστηκε και ολοκληρώθηκε σε βάρος του Παιδιού της και της ιδίας πρωτοφανές έγκλημα.

Ο/Οι δράστες προσχεδιασμένα, διαθέτοντας ‘’ιδιόμορφους πόρους‘’, συντονισμό που δεν συνάδει με αυτόν του μέσου εγκληματία (αλλά προσιδιάζει σε αυτόν των μυστικών υπηρεσιών), με υψηλή κάλυψη, καταδρομικά, ακαριαία, ειρωνικά, καταπατώντας κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου και Δικαιωμάτων του Παιδιού, υποτιμώντας και χλευάζοντας την Ελληνική Δικαιοσύνη, περιγελώντας τις Ελληνικές Διωκτικές και Ελεγκτικές Αρχές, ισχυρίζονται πως βρίσκονται στην Νορβηγία (ισχυρισμός που χρειάζεται επιβεβαίωση και έλεγχο)!

Ουσιαστικά, στέλνουν και ένα σαφές μήνυμα (που κατά την άποψή της εντολέος μας δεν απευθύνεται μόνο στην ίδια, αλλά και στο σύνολο του Ελληνικού Κρατικού Μηχανισμού, της Ελληνικής Δικαιοσύνης και της Ελληνικής Κοινής Γνώμης): Η Ελλάδα αποτελεί Κράτος που αδυνατεί να τηρήσει και να εφαρμόσει Νόμους, δεν σεβόμαστε τις δικαστικές αποφάσεις της, έχουμε αναφαίρετο δικαίωμα να εξετάζουμε τα ζητήματα μονομερώς, μπορούμε όποια στιγμή θέλουμε να εισέλθουμε στην Ελλάδα, να αφαιρέσουμε ένα παιδί, να το μεταφέρουμε στη Νορβηγία και - βέβαια - έχουμε τη δυνατότητα να σου αφαιρέσουμε την ιερή ιδιότητα του Γονέα, και αν τολμήσεις να μεταβείς στη Νορβηγία για να τη διεκδικήσεις απλώς θα φυλακιστείς !

Μέχρι σήμερα το πρωί οι Ελληνικές Αρχές δεν έχουν δείξει ότι έχουν αντιληφθεί τη μετάβαση του Παιδιού στο εξωτερικό.

Είναι απορίας άξιο τι περαιτέρω μέτρα θα λάβει η Ελληνική Πολιτεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εξωτερικών, η Ελληνική Δικαιοσύνη, ο Συνήγορος του Παιδιού και οι λοιποί φορείς για να επαναπατριστεί ο Ράινερ (σε περίπτωση που βρίσκεται ήδη εκτός Ελλάδος).

Θα μείνουν άραγε σε στάση απόμακρη και θα αφήσουν το ζήτημα στη τύχη του να το διαχειριστεί κατά μόνας η μητέρα και χωρίς υποστήριξη, αντιμετωπίζοντας άνισα την θέση που επέβαλε ο πατέρας:

α) Στην Ελλάδα ο μικρός Ράινερ θα είχε και μητέρα και πατέρα (και σε κάθε περίπτωση ανεμπόδιστη επικοινωνία με τον πατέρα του),

β) στη Νορβηγία ο μικρός Ράινερ έχει μόνο πατέρα και καθίσταται αυτόματα και εν τοις πράγμασι ορφανός από μητέρα, η οποία έχει στην Νορβηγία απλώς τη τύχη φυλακισμένης.

Δύο διαφορετικές κουλτούρες σε σύγκρουση!

Η εντολέας μας επισημαίνει πως:

1. Το άτομο που αφαίρεσε από την οικία του τον μικρό Ράινερ είχε μηδενικές πιθανότητες να είναι ο ίδιος ο πατέρας του (αφού τα κινητικά του προβλήματα δεν του επιτρέπουν καταδρομική δράση),

2.Η μίσθωση του οχήματος διαφυγής με χρήση των στοιχείων συγγενούς του πατέρα ήταν τόσο προκλητική που συνηγορούσε εξ αρχή στο ότι ο/οι δράστες είχαν μεθοδικά προσχεδιάσει και συντονίσει την άμεση διαφυγή τους στο εξωτερικό (οπότε δεν τους απασχολούσε η συσχέτισή τους με τον πατέρα του ανηλίκου),

3.Θα λειτουργούσαν παντελώς αδίστακτα ακόμη και αν μες στην οικία - πέραν της ηλικιωμένης γιαγιάς - βρίσκονταν και άλλα άτομα διότι η αρπαγή του Παιδιού ήταν αυτοσκοπός,

4. Είναι αυξημένες οι πιθανότητες να εμπλέκονται και ειδικά εκπαιδευμένα άτομα σε μεθόδους καταδρομικής απαγωγής ανθρώπων, κάλυψής τους, έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων, εκπόνησης και εκτέλεσης σχεδίου διαφυγής (με περισσότερων του ενός πλάνου) κλπ,

5. Για τους ανωτέρω λόγους, προσπάθησε εξ αρχής να υποτονίσει την αντίληψη του πατέρα πως – πέραν των άλλων – πρόκειται για σύγκρουση δύο διαφορετικών δικαιϊκών συστημάτων που πάσει θυσία πρέπει να επικρατήσει το Νορβηγικό.

6. Επιπροσθέτως, προσπάθησε να αποφύγει κάθε διαξιφισμό επί προσωπικού με τον πατέρα και το περιβάλλον του σε μία απέλπιδα προσπάθεια να επαναφέρει τους δράστες στη νομιμότητα

7. Απέφυγε την εμφάνισή της στα μέσα για να μην οξύνει την αντιπαράθεση με τον πατέρα του παιδιού και στοχοποίησε τη δράση της στο να περιοριστούν οι δυνατότητες και πιθανότητες εξόδου του Παιδιού από την Ελλάδα».

ΕΛ.ΑΣ.: Το παιδί αναχώρησε αεροπορικώς στις 25 Μαΐου

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω της οποίας απαντά στη μητέρα του 6χρονου.

«Βραδινές ώρες της Κυριακής 22 Μαΐου 2022, μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς ημεδαπή και κατήγγειλε ότι, όπως ενημερώθηκε τηλεφωνικά από συγγενικό της πρόσωπο, λίγο νωρίτερα άγνωστος άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μετέβη στην οικία τους, άρπαξε τον ανήλικο γιό της, τον επιβίβασε σε όχημα που ήταν σταθμευμένο εξωτερικά αυτής και αποχώρησαν.

Το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, που επιλήφθηκε προανακριτικά της υπόθεσης, πραγματοποίησε άμεσα τις προβλεπόμενες ενέργειες και στο πλαίσιο εκτέλεσης εντολής της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθηνών, προέβη στην ενεργοποίηση του κοινωνικού συναγερμού «Amber Alert Hellas», προς αναζήτηση του αγνοούμενου ανηλίκου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ανωτέρω ανήλικος φέρεται πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 25 Μαΐου 2022, συνοδευόμενος από δύο άνδρες αλλοδαπούς, να αποχώρησε αεροπορικώς με προορισμό ευρωπαϊκή χώρα (intra Schengen).

Σημειώνεται ότι, από την Ελληνική Αστυνομία, αναπτύχθηκε διεθνής συνεργασία με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές Αρχές για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, από την οποία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης».





