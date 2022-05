Κοινωνία

Πειραιάς - 5χρονη: στη φυλακή η μητέρα

Ποια ποινή επιβλήθηκε στη μητέρα της 5χρονης που βρέθηκε λιπόθυμη στη θάλασσα και νοσηλεύεται στην ΜΕΘ.

Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης, πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα η μητέρα της πεντάχρονης, που εντοπίστηκε λιπόθυμη στο λιμάνι του Πειραιά και λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της,

Μετά από δύο περίπου ώρες, η απόφαση του εισαγγελέα, βγήκε και η μητέρα θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Η 37χρόνη μητέρα καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση με τριετή αναστολή για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Άσκησε έφεση αλλά το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει ένα μερος της ποινής της και τελικώς θα μείνει στην φυλακή για ένα μήνα.

Η μητέρα οδηγείται στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Το κοριτσάκι εντοπίστηκε να επιπλέει μέσα στην θάλασσα από τον πλοίαρχο του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου " Αγ. Νεκτάριος" Απόστολο Λαζαρίδη, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές άμεσα.

Ο κ. Λαζαρίδης, περιέγραψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» το περιστατικό. «Είδα το κοριτσάκι μόνο του στην θάλασσα… πνιγόταν. Ήταν σε απόσταση 60 μέτρων από το πλοίο μου. Ήμουν έτοιμος να πηδήξω στην θάλασσα, ενημέρωσα τις Αρχές. Ευτυχώς ήρθαν άμεσα οι Αρχές»

