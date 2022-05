Κοινωνία

Trafficking – Άρειος Πάγος: Εγκύκλιος για προστασία των θυμάτων

Η εγκύκλιος που απέστειλε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς τις Εισαγγελίες της χώρας για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Σκιαδαρέσης, απέστειλε εγκύκλιο προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών και Εφετών της χώρας για την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (Trafficking).

Η εν λόγω εγκύκλιος εκδόθηκε μετά από επιστολή του εθνικού εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων Ηρακλή Μοσκώφ προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στην οποία ανέφερε ότι οι περισσότερες εισαγγελικές διατάξεις χαρακτηρισμού προσώπων ως θυμάτων εμπορίας ανθρώπου είναι απορριπτικές, παρά τις θετικές εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και οι λίγες θετικές που υπάρχουν εκδίδονται με περιορισμένη χρονική ισχύ, φαινόμενο -όπως χαρακτηριστικά αναφέρει- που δεν συμβαδίζει με το σκοπό και το πνεύμα της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων.

Στην εγκύκλιο του, ο κ. Σκιαδαρέσης αναφέρει, ότι σύμφωνα με σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπεγράφη στην Βαρσοβία το 2005 «η εμπορία ανθρώπων με την παγίδευση των θυμάτων της, είναι η σύγχρονη μορφή του παλαιού παγκόσμιου δουλεμπορίου και τα ανθρώπινα όντα αντιμετωπίζονται ως εμπόρευμα προς αγορά και πώληση και υποβάλλονται σε καταναγκαστική εργασία, συνήθως στη βιομηχανία του σεξ, αλλά και στη γεωργία, κλπ, έναντι ελάχιστης ή καθόλου αμοιβής». Και συνεχίζει ο εισαγγελικός λειτουργός, ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, «η εμπορία ανθρώπων είναι η 3η σε μέγεθος παράνομη δραστηριότητα αποκόμισης χρημάτων στο κόσμο μετά την διακίνηση όπλων και ναρκωτικών».

Παράλληλα, αναφέρεται στην εγκύκλιο ότι στην πράξη οι εισαγγελικές αρχές (και ειδικά του πρώτου βαθμού) αντιμετωπίζουν με μια δυστοκία το όλο θέμα για τον χαρακτηρισμό αναγνώρισης ενός ατόμου ως «θύμα εμπορίας ανθρώπων».

Τέλος, στην εγκύκλιο του ο κ. Σκιαδαρέσης, αναφέρει:

«Δεν αρκεί η γνωστή εισαγγελική εστιασμένη στον κατηγορούμενο ενασχόληση, αλλά χρειάζεται ειδική ενασχόληση και με το θύμα, ώστε εφόσον συντρέχει ενοχή να εξασφαλισθεί η δίκαιη καταδίκη του δράστη της σύγχρονης μορφής δουλεμπορίου» και προσθέτει ότι η συστηματοποίηση των όσων παραγγέλλονται με την εγκύκλιο του προς τους εισαγγελείς Πρωτοδικών και Εφετών, άγει μεταξύ των άλλων, «στην πλέον αποτελεσματική καταπολέμηση της ειδεχθούς για τον πολιτισμό μας εμπορίας ανθρώπων».

