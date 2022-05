Κοινωνία

Καταγγελία για πνιγμό βρέφους στο Παίδων

Τι καταγγέλουν οι γονείς του βρέφους, το οποίο πέθανε μέσα στο νοσοκομείο τον περασμένο Αύγουστο.

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσαν οι γονείς ενός βρέφους μόλις λίγων ημερών που πέθανε στο Νοσοκομείο Παίδων, επειδή πνίγηκε με το γάλα του. O πατέρας του παιδιού κατήγγειλε ότι περίμεναν να πάρουν εξιτήριο, καθώς το παιδί όπως τους έλεγαν ήταν καλά και μέσα σε λίγες ώρες έσβησε. Για την υπόθεση διενεργείται προκαταρκτική έρευνα.

«Μας καταστρέψανε οικογενειακώς. Ούτε ένα συγνώμη δεν μου ζήτησε κάποιος εκεί μέσα. Ένα συγνώμη ήθελα να το ακούσω από τους υπεύθυνους. Δεν μου έμεινε και κάτι άλλο να κάνω μόνο αυτή τη μήνυση. Δεν το πιστεύω ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο σε ένα υγιέστατο μωρό» ανέφερε ο πατέρας στο Star για το λίγων ημερών βρέφος, που μετέφεραν στο νοσοκομείο Παίδων για μια ταχύπνοια, φοβούμενοι ότι έχει κορονοϊό. Ήταν αρχές Αυγούστου του 2021.

«Μας έπαιρναν τηλέφωνο και μας λέγανε ότι “είναι ένα παιδί υγιέστατο, γιατί μας το φέρατε εδώ”, δηλαδή μας ρίχνανε και ευθύνες γιατί το πήγαμε εκεί… Στις 8-9 ημέρες βρήκαμε πέντε κλήσεις από το νοσοκομείο ξυπνώντας εκείνο το πρωί. Κατάλαβα αμέσως με τις πέντε αναπάντητες ότι κάτι έχει συμβεί και παίρνουμε τηλέφωνο και μας είπανε ό,τι χειρότερο μπορούσαμε να ακούσουμε, ότι έγινε εισρόφηση γάλακτος. Ότι το παιδί τελευταία φορά ταΐστηκε τρεις παρά τέταρτο το πρωί και έξι παρά τέταρτο το πρωί βρέθηκε ωχρό, πνιγμένο μέσα στο γάλα του».

Οι γιατροί επανέφεραν το παιδί, αλλά ήταν κλινικά νεκρό. Δύο μέρες αργότερα «έσβησε». Ως αιτία θανάτου αναφέρεται η διάμεση πνευμονίτιδα και η υποξική εγκεφαλοπάθεια. Ο πατέρας αμέσως μετά το θάνατο πήγε σε αστυνομικό τμήμα και ζήτησε την ποινική δίωξη των υπευθύνων.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία είναι ήδη σε εισαγγελέα που θα αποφασίσει για την άσκηση ποινικής δίωξης ή όχι.

