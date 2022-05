Life

“Άγριες Μέλισσες”- Νέα επεισόδια: μια δολοφονία, ένας χωρισμός και απειλές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στις "Άγριες Μέλισσες" και τα νέα επεισόδια θα καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια, που θα καθηλώσουν…

Δευτέρα 30 Μαΐου - Επεισόδιο 121

Ο Ξανθός στριμώχνει τον Νικηφόρο και τον Κωνσταντή. Οι απειλές εκτοξεύονται εκατέρωθεν και το σχέδιο των αγοριών ναυαγεί. Η Πηνελόπη βρίσκει τη διεύθυνση του Ρακιτζή, αλλά ο Κιμπάρογλου την πιάνει επ’ αυτοφώρω και τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή. Ο Ξανθός δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη απ’ τον Δούκα. Ο Μπάμπης και η Κορίνα συνεχίζουν την καινούρια τους ζωή, ενώ η Ουρανία κι ο Σαραντόπουλος διαλύουν οριστικά τη σχέση τους. Ο Νικηφόρος κι ο Κωνσταντής παίρνουν μια παράτολμη απόφαση για το μέλλον και την περιουσία τους. Μια δολοφονία θα ταράξει, γι’ άλλη μια φορά, τα νερά και η τράπουλα ανακατεύεται ξανά.

Τρίτη 31 Μαΐου - Επεισόδιο 122

Ο Ζάχος θέλει να παραδοθεί για τον φόνο που διέπραξε. Η Ελένη, ο Λάμπρος και ο Παναγιώτης, πρέπει να αποφασίσουν αν θα τον καλύψουν ή θα ρισκάρουν να πληρώσουν όλοι γι’ αυτό το έγκλημα. Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή ανακοινώνουν πως αποχωρούν από το έργο του αεροδρομίου, φέρνοντας τον Δούκα και τον Ακύλα σε απόγνωση. Ο Σπανός είναι στα ίχνη του Ρακιτζή, ενώ η Μυρσίνη κάνει μια απελπισμένη προσπάθεια να ζητήσει τη βοήθεια της Πηνελόπης.

Τετάρτη 1η Ιουνίου - Επεισόδιο 123

Οι εφημερίδες έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε όλο το χωριό. Η Ελένη και ο Λάμπρος αποφεύγουν να πάρουν θέση. Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή εμμένουν στην απόφασή τους να αποχωρήσουν από το έργο του αεροδρομίου, παρά τις συμβουλές του Φραγκούδη. Θα πρέπει, όμως, να αντιμετωπίσουν τον Μοσχοβάκη, που έρχεται να ξεδιαλύνει το χάος. Ο ταξίαρχος Τριανταφυλλίδης ανακρίνει τον Ζάχο. Πού θα οδηγήσει αυτή η ανάκριση;

Πέμπτη 2 Ιουνίου - Επεισόδιο 124

Ο Κωνσταντής κι ο Νικηφόρος δεν δέχονται τον εκβιασμό του Μοσχοβάκη και εμμένουν στην απόφασή τους να αποχωρήσουν απ’ το έργο του αεροδρομίου. Η Μυρσίνη αποκαλύπτει στον Δούκα ότι πίσω απ’ την απόπειρα δολοφονίας του Κωνσταντή βρισκόταν ο Μεγαρίτης, ενώ το σχέδιο της Πηνελόπης να βρει τον Ρακιτζή ναυαγεί γι’ άλλη μια φορά. Η Αιμιλία φέρνει μια ευχάριστη είδηση στον Λάμπρο. Ο Δούκας με τη Μυρσίνη θέτουν σ’ εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο…

Το επίσημο PODCAST «Άγριες Μέλισσες», με παρουσιαστή τον ίδιο τον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, μας ταξιδεύει πίσω από τις κάμερες. Ακούστε τα ΝΕΑ συγκλονιστικά επεισόδια, πατώντας τα παρακάτω link.

#AgriesMelisses

Facebook: @agriesmelisses.ant1tv

Instagram: @agriesmelisses.ant1tv

Twitter: @melisses_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα

Βραζιλία: Δεκάδες νεκροί εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων

Αποκλειστικό - καταγγελία: Νεαρή δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στη μέση του δρόμου

Χέιζελ: 37 χρόνια από την τραγωδία που σημάδεψε το ποδόσφαιρο





Gallery