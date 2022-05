Life

Κέβιν Σπέισι: κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις σε άνδρες στη Βρετανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, Κέβιν Σπέισι, για τέσσερις περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης εναντίον τριών ανδρών.

Tην ποινική δίωξη για τέσσερις σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον τριών ανδρών σε βάρος του Αμερικανού ηθοποιού Κέβιν Σπέισι, ανακοίνωσε σήμερα η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS).

«Η CPS ενέκρινε ποινικές διώξεις κατά του Κέβιν Σπέισι, 62 ετών, για τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης εναντίον τριών ανδρών», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Ρόζμαρι Έινσλι, επικεφαλής της Ειδικής Διεύθυνσης Εγκλήματος του CPS.

«Κατηγορείται επίσης ότι πίεσε ένα άτομο να συμμετάσχει σε διεισδυτική σεξουαλική πράξη χωρίς τη συγκατάθεσή του», τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτές οι κατηγορίες «ακολουθούν την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που συγκέντρωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία στην έρευνά της.

Τα φερόμενα γεγονότα έγιναν κατά την περίοδο από τον Μάρτιο του 2005 έως τον Απρίλιο του 2013.

Δύο κατηγορίες σχετίζονται με πράξεις σεξουαλικής επίθεσης τον Μάρτιο του 2005 στο Λονδίνο στον ίδιο ενάγοντα. Μια άλλη σεξουαλική επίθεση αφορά έναν δεύτερο καταγγέλλοντα τον Αύγουστο του 2008, ο οποίος επίσης συμμετείχε σε διεισδυτική σεξουαλική πράξη χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Τέλος, ο Κέβιν Σπέισι κατηγορείται για μια τέταρτη σεξουαλική επίθεση σε τρίτο κατήγορο τον Απρίλιο του 2013 στο Γκλόστερσαϊρ (νοτιοδυτική Αγγλία).

Η Αστυνομία του Λονδίνου είχε ξεκινήσει έρευνα αφού έλαβε καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις του ηθοποιού, ορισμένες από τις οποίες φέρεται να διαπράχθηκαν στην περιοχή Λάμπεθ του Λονδίνου, όπου βρίσκεται το θέατρο Old Vic, του οποίου ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής μεταξύ 2004 και 2015.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Μαρία Σολωμού: Ο Mente Fuerte και η απάντηση για την σχέση τους (βίντεο)

Πειραιάς – 5χρονη: Η μαρτυρία του καπετάνιου που εντόπισε το κοριτσάκι στην θάλασσα (βίντεο)

Αρπαγή 6χρονου: Μαφιόζικη επιχείρηση καταγγέλλει η μητέρα